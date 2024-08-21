美媒：中國消費不振 奢侈品市場如日中天時期已過

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（中央社台北21日電）中國奢侈品市場在2017年至2021年間快速成長，如今卻面臨消費萎縮，民眾收緊奢侈品支出，也反映出整體消費市場下行。中國的消費型態正在改變，消費者已接受經濟增長緩慢的新常態恐將持續下去。

與華爾街日報同集團的「市場觀察」網站（MarketWatch）報導，在當前的經濟環境下，中國消費者無論是消費慾望還是消費能力都已經下降。

上個月，英國時尚品牌Burberry、雨果博斯（Hugo Boss）、瑞士精品歷峰集團（Richemont）和瑞士鐘表集團Swatch的最新財報都顯示出現了重大虧損。歷峰集團最近一季的銷售額下降了27%；Burberry上一季銷售額年減21%。

Burberry董事長在投資者電話會議上表示，在中國的銷售「弱於我們的預期」，他並歸因於「消費者信心惡化」，這也被視為中國零售領域整體銷售疲軟的原因。同時，萊雅首席執行官葉鴻慕（Nicolas Hieronimus）在財報電話會議上告訴分析師，中國現在是世界上唯一一個消費者信心仍然非常低迷的地方。

報導引述貝恩公司（Bain & Co.）今年發布的一份報告指出，中國市場奢侈品銷售額於2017年至2021年間成長兩倍，銷售規模龐大時期距今沒過多久，這也使現在的消費萎縮更加引人關注。

報導指出，疫情的限制措施在2022年重創奢侈品行業，解封後中國整體經濟依然不振，加上中國房地產投資方面的損失，使潛在買家收緊奢侈品支出，這也折射出中國整體消費市場下行的趨勢。

數十名中國消費者向「市場觀察」表示，他們已經接受一個事實，經濟增長緩慢的新常態恐怕會持續下去，他們必須做出相應的調整。上海一家雜貨店經理也說，時代不同了，消費習慣也不同，從食物到娛樂方式都受到影響。

報導指出，中國政府在疫情封控結束後一直試圖提振大眾消費，但18個月過去了，幾乎沒有跡象表明有政策在刺激消費方面產生明顯效果。中國政府一直沒有採用直接發錢等在西方行之有效的方法來適度刺激消費，繼續將資金投入基礎設施和投資，這讓外部經濟學家感到困惑。

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近期也有中國專家對此公開表達擔憂，如中國官媒「中國日報」日前報導引述多位中國經濟學家與智庫負責人的觀點，呼籲中國政府投入至少人民幣1兆元（約新台幣4.5兆），直接發放現金或消費券以應對內需低迷的挑戰。

報導引述中國社會科學院金融研究所副所長張明表示，現在中央政府向中低收入群體提供直接支持的可能性確實明顯增加。他還指出，直接向家庭提供幫助可以重振人們的預期和信心，並促進家庭消費。這可能對各個財富層級產生積極影響，其中包括高端商品市場。（編輯：廖文綺/陳鎧妤）1130821