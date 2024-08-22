上海發改委：消費弱就業難 經濟成長遇挑戰

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（中央社記者李雅雯上海22日電）上海市發改委表示，上海市上半年經濟表現有外貿成長放緩、消費偏弱、就業困難、入境客流量恢復慢等特點；下半年經濟成長有挑戰，必須做好穩外資、穩外貿、刺激消費等工作。

上海市發展和改革委員會（上海市發改委）主任顧軍21日對上海市人大常委會報告2024年上半年上海市國民經濟和社會發展計劃執行情況，以及2024年下半年經濟社會發展重點工作，他於總結中作出上述表示。

上海市政府數據顯示，2024年上半年國內生產毛額（GDP）年增率4.8%，上半年社會消費品零售總額較去年同期下降2.3%，上半年進出口外貿總值（按人民幣計）較去年同期成長0.6%，上半年國際旅遊入境上海市人次未恢復COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前水準。

據第一財經報導，顧軍於報告中點出上海市上半年經濟表現狀況，也提到地緣政治風險對於外資、外貿構成影響，上海市上半年進出口外貿總值成長速度低於全國和周邊省市。

顧軍坦言，由於貿易摩擦等影響，「新三樣」產品（電動車、鋰電池、太陽能產品）出口下降，蘋果產業鏈等部分跨國公司產能向外轉移，加上紅海危機造成國際航運價格大漲、跨國投資活動緊縮等狀況，導致上海市外資投入下降。

他表示，上海市上半年規模以上工業總產值增加速度較去年同期下滑0.9%，低於全國，汽車、電子等重點行業競爭力減弱，新興產業集群效應尚未發酵，工業企業營收、利潤雙降，特別是小微企業經營壓力較大。

顧軍點出消費疲弱問題。他說，上半年上海市消費市場表現弱於全國，消費行為更為謹慎，民眾注重性價比和情緒消費，平均消費傾向低於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前水準，汽車、金銀珠寶、家電等大宗消費下滑。

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他提到，餐飲業營業額下降，尤其是正餐消費明顯下降，跨境消費面臨出境客流量快速成長、入境客流量恢復偏弱等雙重挑戰，部分高端消費也有外流情況；就業市場有需求不振等結構性問題，大學畢業生就業壓力大。

顧軍強調，上海市下半年經濟必須著重於穩定基本盤、增強向好態勢，做好「進一步擴大內需、穩定外需」、「進一步促進重點領域提質增效」、「進一步深化高水平改革開放」、「進一步培育發展新質生產力」、「進一步保障和改善民生」等5大工作。（編輯：張淑伶）1130822