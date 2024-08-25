拚內需 中國明定家電補貼標準最高近9000元

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（中央社台北25日電）家電以舊換新成為中國帶動內需重要政策，中國商務部等4個部門今天聯合發布通知，消費者若購買等冰箱、電視、冷暖氣等8種家電的節能款，可獲得最終售價15%至20%的補貼，最高補貼人民幣2000元（約新台幣8930元）。

這項由中國商務部、國家發改委、財政部、市場監管總局發布的「關於進一步做好家電以舊換新工作的通知」明確提出，各地要統籌使用中央與地方資金進行上述補貼。

這項通知明定，對個人消費者購買2級及以上能效（能源消耗效率）或水效（用水消耗效率）標準的冰箱、洗衣機、電視、冷暖氣、電腦、熱水器、家用灶具（瓦斯爐等）、抽油煙機8類家電產品，給予以舊換新補貼，補貼標準為產品最終銷售價格的15%。

若購買1級及以上能效或水效的產品，則額外再給予產品最終銷售價格5%的補貼。每名消費者購買每類產品可補貼1件，每件補貼不超過2000元。

通知並提到，鼓勵地方採用支付立減、發放個人實名代金券等不同方式，盡快「讓真金白銀的優惠直達消費者」，提升消費者享受補貼體驗和獲得感。

通知說，各地可自行決定確定上述8類家電的具體品種。並鼓勵地方結合當地居民消費習慣、消費市場實際情況、產業特點等，對其他家電品種予以補貼，並明確相關補貼標準。

同時，這項通知還鼓勵有條件的地區因地制宜，將飯店電視終端（房內附設電視）納入消費品以舊換新的補貼範圍。（編輯：邱國強/張淑伶）1130825