中國325萬人報考公務員 最競爭職位1.67萬人搶1名額

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（中央社台北25日電）2025年中國國家公務員考試報名昨日結束，據統計，報名人數達325萬人，比去年增加34萬多人，再創歷史新高。其中競爭最激烈的職位只招募1人，卻有1.67萬人報名。

第一財經報導，2025年中國國家公務員考試報名於昨日傍晚6時結束，根據中公教育統計，截至昨日傍晚5時30分，報名人數達325萬8274人。此前公布的2025中國國考公告顯示，本次共計招錄3.97萬人，較去年增加了160人，連續7年擴招。

今年競爭最激烈的職缺，是中華職業教育社聯絡部「一級主任科員及以下」職位，僅開出1個職缺，卻吸引1萬6702人報名。該職位的要求較寬鬆，最低大學學歷，科系條件廣泛，沒有基層工作限制，也沒有戶籍限制，全中國考生都有報名資格。

從區域來看，報名人數最多的廣東的25萬人，其次是北京的23萬人。但競爭最激烈的是西藏，平均150人競爭1個職位。中公教育公考專家李茜指出，因為西藏189個職位中，有161個是享受政策傾斜的西部艱苦邊遠地區職位，占總職位數的85%。

根據招考公告，針對縣級以下，艱苦、偏遠地區的基層機關職位，允許降低學歷要求、放寬專業條件、不限制工作年限和經歷等門檻。同時為艱苦邊遠地區單獨劃定筆試合格分數線，因此推動競爭指數飆升。

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儘管競爭激烈，仍有些職位無人報名。截至昨日傍晚5時30分，無人提交報考申請的職位有163個，其中110個職位要求有服務基層項目工作經歷，或者要求為黨員或共青團員，符合條件的考生較少導致無人問津。

報導還指出中國國考擴招的趨勢，從2020至2025年，錄取人數依序為2.41萬、2.57萬、3.12萬、3.71萬、3.96萬、3.97萬，儘管本次招募人數依舊增加，但幅度不及往年。華圖教育首席研究員劉有珍指出，目前中國國考招募規模穩定，大概維持在每年3.95萬人左右。（編輯：廖文綺/陳鎧妤）1131025