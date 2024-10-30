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台灣未准進口「黃飛紅麻辣花生」 國台辦：政治操作

2024/10/30 11:42（10/30 11:59 更新）
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中國大陸國台辦30日舉行例行記者會，記者會上準備了「黃飛紅麻辣花生」。中央社記者呂佳蓉北京攝 113年10月30日
中國大陸國台辦30日舉行例行記者會，記者會上準備了「黃飛紅麻辣花生」。中央社記者呂佳蓉北京攝 113年10月30日
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（中央社記者呂佳蓉北京30日電）經濟部此前表示，中國人氣零食「黃飛紅麻辣花生」從未准許進口，若在網路或市面上販售，將進行查處罰款。中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天說，民進黨因該項零食產自大陸而禁止，批評這是政治操作。

中國大陸國台辦今天舉行例行記者會，有陸媒詢問，「黃飛紅麻辣花生」日前被民進黨以「保護相關產業」為由禁止輸台與販售，民眾對此表示不解，詢問朱鳳蓮對此的評論。

朱鳳蓮宣稱，民進黨政府禁止輸入與嚴格限購這一款麻辣花生，根本原因是它產自大陸。「可見『民進黨當局』一味進行政治操弄已經到了連小小花生米都容不下的地步」。

朱鳳蓮表示，隨著兩岸交流不斷擴大，越來越多的大陸休閒零食受到台灣民眾的關注和喜愛，無論是辣花生、螺螄粉，還是魔芋爽、鮮花餅，「都在台灣掀起一波又一波『零食熱』」。她還說，大陸網友可以給台灣朋友多推薦幾款好吃的零食，也歡迎更多台灣民眾到大陸，發現更多地方特色零食。

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朱鳳蓮還說，大陸多年來秉持「兩岸一家親」理念，採取措施幫助台灣農產品進入大陸市場，協助台企台農拓展大陸市場，讓台灣農民獲得實在的好處。但是，民進黨政府堅持台獨立場，不斷進行謀獨挑釁，升高兩岸敵意對抗，阻礙兩岸交流合作，至今仍單方面限制大陸1000多項農產品輸入台灣，阻礙兩岸農產品貿易的正常進行，也嚴重損害了兩岸民眾利益。

經濟部在2023年1月曾經表示，中國製螺螄粉或是在台小有名氣的「黃飛紅麻辣花生」，從來沒有准許進口，「魔芋爽」也是原則禁止，已經發函請無店面公會留意。（編輯：陳鎧妤）1131030

#台灣
#民進黨當局
#朱鳳蓮
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