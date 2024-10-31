北京鼎泰豐熄燈 民眾遺憾台灣家鄉味無法延續

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（中央社記者呂佳蓉北京31日電）北京鼎泰豐將於今天全數熄燈，暫別華北市場。許多民眾聽聞鼎泰豐停業的消息感到不捨與震驚，這幾天特別前往用餐，民眾向記者說，儘管鼎泰豐不是台菜，但味道是台灣的家鄉味，遺憾無法在北京延續。

經營華北地區鼎泰豐餐廳的代理商恆泰豐爆出股東經營權之爭，恆泰豐在8月底宣布華北地區的鼎泰豐門店將在10月31日陸續停業。

中央社記者在30日前往北京第一家鼎泰豐漁陽門市，許多常客趕在停業前特地前來用餐，遺憾這一味道無法在北京延續。

帶著小孩一同來用餐的鄭姓夫妻告訴記者，這家店吃了10幾年了，聽聞北京鼎泰豐要停業的消息感到震驚也很傷心，孩子要求在停業前一定要來吃最後一次。

鄭姓夫妻說，「覺得鼎泰豐吃的有這個價值，很喜歡這裡，覺得像台灣，覺得是台灣的家鄉味。」他們很希望鼎泰豐會再重回華北市場。

對消費者而言，鼎泰豐已成為思念台灣的一種滋味。一位在美國、台灣與中國大陸生活工作的民眾向記者說，「我們會在美國吃鼎泰豐，覺得有特別的情感。簡單來說就覺得更好吃」。

北京漁陽店的服務生黃敏從22歲就進入鼎泰豐工作至今已近9年。她說，第一次聽到要停業的消息，許多員工內心感到不捨，很多員工做了10幾年跟著品牌一起走了很長時間，從入職到結婚生子，很長的時間都是在鼎泰豐度過。

她向記者表示，近期許多常客會特別前來用餐並且告訴他們希望門店不要關掉，能夠感受到顧客的不捨。

北京漁陽店運營經理苗曉飛是山西人，在這家門店從基層做起一路工作15年。他向記者說，在鼎泰豐的歷練讓他學到許多管理上的知識，他也在鼎泰豐認識到自己的妻子，「可以說整整15年的青春在鼎泰豐」。

苗曉飛說，「有很多感情是放在這裡了」。

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北京鼎泰豐在今年8月底宣布10月底前結束華北14家門市（含廈門1家）的經營。北京恆泰豐唯一股東北京巨人公司22日在台北召開臨時股東會，宣布撤換恆泰豐董事長韓家宸職務，由林禮宏接任恆泰豐董事長，並稱將持續經營華北地區鼎泰豐餐廳。

不過，韓家宸方面認為，恆泰豐為中國公司，投資糾紛適用「中華人民共和國」法律。雙方團隊在28日接管不成，交接破局，鼎泰豐幾乎確定要先退出中國大陸華北市場。（編輯：謝怡璇）1131031

北京鼎泰豐在今年8月底宣布10月底前結束華北14家門市（含廈門1家）的經營。北京鼎泰豐漁陽店於31日熄燈。中央社記者呂佳蓉北京攝 113年10月31日

鄭先生帶著妻女在北京鼎泰豐熄燈前來用餐，聽聞停業的消息感到震驚也不捨，希望鼎泰豐能重返華北市場。中央社記者呂佳蓉北京攝 113年10月31日