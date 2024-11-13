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北京委派金融體系人馬任副省長 強化地方經濟監管

2024/11/13 10:32
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（中央社記者張謙香港13日電）據星島日報指出，北京中央委派多名金融系統人馬任副省長，這一現象的背後是服務地方經濟社會發展的需求，尤其是防風險、強監管，而最新委派中投公司的祁斌到香港中聯辦工作，也存在這種思路。

星島日報今天刊登分析文章指出，今年以來，大陸金融系統已有多人升任副省長，包括中國進出口銀行前副行長李鈞1月被任命為陝西省副省長、中國銀行前副行長陳懷宇2月擔任海南省副省長、上海金融監管局前局長王俊壽7月擔任湖南省副省長。

文章表示，據不完全統計，目前在任的「金融副省長」至少有17名，包括曾任中國國家外匯管理局副局長的廣東省副省長張新。

此外，香港報章近日透露，曾在中國證監會工作16年的中國投資有限責任公司副總經理祁斌，將會擔任北京中央駐香港聯絡辦公室副主任。與此同時，中國建設銀行副行長王兵近日以甘肅省領導身分現身，意味著他將擔任甘肅副省長。

文章指出，從某個意義上而言，祁斌和王兵都是北京中央派出的「金融副省長」，只是因為香港實施「一國兩制」，角色有所不同。

文章表示，這一現象的背後，「有著服務地方經濟社會發展的現實需求，尤其是防風險、強監管」，也成為金融幹部鍛鍊提升的新路徑，比如現任中國國家金融監督管理總局局長李雲澤、中央金融辦常務副主任王江、中國證監會主席吳清、國家統計局局長康義，都當過「金融副省長」。

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據分析，香港中聯辦（包括新華社香港分社年代）主管經濟工作的副主任，過去30多年都是出身商務部（經貿部），包括王品清、烏蘭木倫、劉山在、郭莉、仇鴻、尹宗華等，如今由出身金融系統的祁斌擔任，符合北京中央派出「金融副省長」的思路。

但文章認為，祁斌在港工作，更多的是充當「高級顧問」，扮演香港和大陸的「超級金融聯絡人」，助力鞏固提升香港國際金融中心地位，而祁斌既有華爾街投行的履歷，又有中證監的監管經歷，還曾操盤國家主權財富基金的投資營運，擔任這一角色遊刃有餘，可與香港的財金高官、國際投行高管無縫對接。（編輯：謝怡璇）1131113

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