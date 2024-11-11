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強化香港金融中心地位 中投高層加入中聯辦

2024/11/11 11:23
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（中央社記者張謙香港11日電）據報導，主管中國國家主權財富的高層之一祁斌將會加入香港中聯辦工作。北京方面此舉目的是要強化與香港的金融合作，同時鞏固香港的國際金融中心地位。

根據南華早報今天的報導，中國投資有限責任公司副總經理祁斌週內將會來港工作，成為北京中央駐香港聯絡辦公室副主任。

報導表示，祁斌加入後，將會負責管理經濟事務，在促進中國大陸與香港的經濟和金融合作上扮演重要角色。

報導引述消息人士表示，祁斌擁有金融才智，也有監管經驗，以及熟悉全球金融市場，北京方面派遣他來港工作，反映出對其維護香港國際金融中心地位的承諾。

網上資料顯示，中投公司是中國國務院設立的國有大型投資公司，於2007年9月成立，其資金來自中國國家外匯儲備，是全球最大主權財富基金之一。

祁斌畢業於北京清華大學物理系，其後獲得美國羅切斯特大學生物物理學碩士、芝加哥大學商學院MBA和清華大學數量經濟學博士。他自2000年起在中國證監會任職，具有16年監管工作經驗，來港前是中投公司黨委委員、副總經理。

香港中聯辦主任是鄭雁雄，4名副主任是劉光源、羅永綱、何靖和尹宗華，另一名副主任盧新寧8月被免職。（編輯：周慧盈）1131111

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