蔡英文擬訪加拿大前夕 中加外長會面

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（中央社台北16日電）前總統蔡英文擬於下週訪問加拿大。中國外交部長王毅當地時間15日於秘魯會見加拿大外交部長趙美蘭時表示，一個中國原則不容挑戰，希望加拿大認識台灣議題的「高度敏感性」。

路透社引述兩名外交消息人士報導，蔡英文擬於下週訪問加拿大，並在哈利法克斯國際安全論壇發表演說。面對相關詢問，蔡英文辦公室表示，若有相關訪問的確認安排，會適時說明。

據中國外交部網站消息，王毅在秘魯利馬與趙美蘭（Mélanie Joly）會面時說，「台灣問題事關中國主權和領土完整，一個中國原則是國際社會的普遍共識和二戰後國際秩序的重要組成部分，不容挑戰。希望加方充分認識台灣問題的高度敏感性，切實恪守一個中國原則」。

據中國外交部釋出的訊息，趙美蘭表示，加方堅持一個中國政策，致力於推進加中關係發展。

王毅在會談中還提到，中加關係發展不時遇到干擾，需要保持溝通，妥處分歧。加拿大對中國電動汽車加徵高額關稅違背自由貿易精神，不利兩國經貿合作健康發展。加拿大應切實遵守世貿組織規則，取消對中國產品的歧視性限制措施。

王毅也提到趙美蘭今年稍早前訪問中國是積極訊號，中加深入交換意見，取得新進展。

趙美蘭表示，願與中方保持高層交往，妥善處理分歧，密切在亞太經合組織等多邊機制中的合作，共同為解決全球性問題多做工作。

她也稱今年稍早的訪問有助推動兩國關係重回正軌，雙方就增加直航航班等問題取得積極進展，增進了兩國人民福祉。（編輯：呂佳蓉/周慧盈）1131116