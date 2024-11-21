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中國政策支持房地產 開發商債務問題仍難解

2024/11/21 21:32
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（中央社記者吳柏緯上海21日電）中國自9月下旬發布一系列振興房地產市場的政策，然而對於面臨風險的企業而言，債務壓力並未隨著政策而有減輕，無論是境內債規模或是重組方案，挑戰只多沒少。

據第一財經，中國的房地產市場雖然在政策支持下看似有所回暖，但面臨債務風險的開發商仍不能真正鬆口氣。

報導指出，開發商債務違約，是這一輪房地產政策調整時不可忽視的問題。近幾年來，業內共有60多家上市企業發生債務違約。不僅信用層面受到影響、融資銷售等也都出現斷崖式下跌，有的甚至因財報難產、股價低迷，黯然退市。

債務重組是這些企業「自救」的第一步。今年以來已有多家企業的境外債重組有所進展，然而實施重組計畫的難度不低。

中國房地產研究機構中指研究院企業研究總監劉水表示，開發商的債務重組困難，一方面受限於市場不振，銷售收入減少、現金流吃緊，難以滿足落實債務重組計畫，處置資產也受到一定限制。此外，全球經濟環境的不確定性，特別是利率變動和匯率波動，也為債務重組帶來挑戰。

除了境外債重組困難重重，境內債的問題同樣面臨不小壓力。

報導引述一名證券機構研究人員表示，過去數年，很多面臨債務壓力的開發商致力解決境外債務的重組問題，包括削減債務、債轉股等方式，但是對不少企業來說，境內債的壓力同樣不小，「不少企業在境內債務展期後，本金沒有減少，但利息壓力卻越來越大，已到了連利息都還不上的地步」。

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劉水表示，企業資產情形和未來現金流預期，會影響債權人對重組方案的接受程度；企業債務結構的複雜程度、可能受到司法程序影響等因素，也都可能增加債務重組的困難程度。

報導引述國泰君安證券分析，9月24日中國央行發布了一系列的房地產相關措施，相較於過去，這次政策步伐更緊湊，充分顯示止跌回穩的決心。預計資產整合和重組將成為接下來的重點，境內債務重組將有可能加速，這也是屬於風險化解。（編輯：張淑伶）1131121

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