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鄒幸彤紀錄片入圍金馬獎 製作團隊：讓事實發聲

2024/11/23 14:36
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（中央社台北23日電）以前香港支聯會副主席鄒幸彤為主角的「獄中信－鄒幸彤」入圍今年金馬獎「最佳紀錄短片」，結果今晚揭曉。製作此片的海外網媒「綠豆」表示，這是一個關於信念、自由與人權的故事，「綠豆」的角色是要「突破自我審查，讓事實發聲」。

「獄中信－鄒幸彤」紀錄片全長約23分鐘，記錄了鄒幸彤在囚室內所寫而公開的書信及致辭。

紀錄片開頭描述鄒幸彤自2021年9月以來一直被關押在香港的大欖女子懲教所，因多例案件服刑及就明年才開審的支聯會一案還押至今。這位大律師在獄中繼續思考香港的法治，多次透過信件向公眾發聲。

影片描述，在細小的囚室中，鄒幸彤坐在地上寫信、寫自己在法庭上的陳詞，寫到手生繭，仍然繼續寫。還押期間鄒幸彤獲頒發至少5個國際人權獎，得獎致辭也是在囚室內寫的。每次她都會因此受罰，被安排在俗稱「水飯房」單獨囚禁，面對四面牆，所有囚犯的權利都被撤銷。

影片最後提到，「聲音可以被禁絕，惟獨思想不能被困，鄒幸彤繼續在囚室內書寫和思考，這個是她不能被奪走的自由。」

紀錄片的製作團隊海外網媒「綠豆」今天在臉書表示，從製作到播出這紀錄片都承載著一份沉重的社會責任。「作為傳媒，我們無法蒙著眼睛，也不能摀著耳朵。鄒幸彤的文字穿越鐵窗，成為真相的證據，抗衡噤聲的力量。即使四周寂靜無聲，只要有人紀錄、有人報道（導），沉默就不會絕對。」

「綠豆」表示，這個星期政治氣壓沉重，包括香港泛民主派初選案中45人被判刑4年2個月至10年，壹傳媒創辦人黎智英就被控串謀勾結外國勢力一案，開始在法庭作供。「綠豆」百感交集，因為「高牆內外，仍有無數未被講述的故事等待我們繼續紀錄。」

「綠豆」表示，無論最終是否獲得金馬獎，都讓「綠豆」獲得更大的力量和決心，繼續朝著正確的方向前行。「正如鄒幸彤，即使身陷牢獄，信念未曾動搖」。

據「綠豆」的網頁，「綠豆」由一群對香港仍有願景的新聞工作者組成，並指「雖然身處海外是當刻的現實，但這現實亦令我們可以創造一個平台，在新的土壤裏（裡）重新播種。」（編輯：陳鎧妤/呂佳蓉）1131123

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