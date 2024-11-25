價格戰升溫 傳星巴克擬售中國業務瑞幸擬進軍美國

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（中央社記者謝怡璇台北25日電）中國咖啡價格戰持續，近期市場傳出星巴克正在研究中國業務的各種選擇，包含可能出售股權，引發業界關注；而中國本土品牌瑞幸則擬於明年進軍美國市場，挑戰星巴克地位，雙方競爭恐越趨白熱化。

據新京報21日報導，有消息稱星巴克正在探索其中國業務的選項，包括出售股權的可能性，也非正式評估了潛在投資者的意願，包括中國私募股權公司。

星巴克全球發言人針對此事回應，正努力尋找最佳的增長途徑，其中包括探索戰略合作夥伴關係，「正如在第4季財報電話會議上所說的，公司正在花時間深入了解在中國的業務營運及市場競爭環境。」

作為主打高端消費的星巴克，過去為在價格戰激烈的中國市場站穩腳跟，祭出各項優惠，如「人民幣55.9元（下同，約新台幣250元）3杯」、「滿70元減15元」。在門市布局上則加速開發「下沉市場」（指三線以下城市、縣鎮與農村地區），2024財年內，新進入166個縣級市場。

據財報顯示，星巴克中國2024財年第4季（截至2024年9月29日）淨收入7.837億美元，比上一季增長6%，並新開290家門市。截至財季末，星巴克中國門市總數達7596家，覆蓋近1000個縣級市場。

不過，星巴克近年面臨來自本土品牌的激烈競爭，瑞幸咖啡2023年在中國市場總銷售額超越星巴克，躍居中國「咖啡一哥」，帶給星巴克不小壓力。如今傳出瑞幸咖啡擬於明年在美國上市，恐雙方間的價格戰將拓展至全球市場。

據英國金融時報（Financial Times）10月底報導，瑞幸咖啡擬於明年進入美國市場，瞄準紐約等擁有大量中國學生和遊客的城市。報導提到，瑞幸在美國職籃NBA比賽期間投放廣告，以在計畫推出前建立知名度。

瑞幸董事長兼首席執行官郭謹一在2024年第3季業績電話會上表示，瑞幸在積極探索美國及其他市場的機會，同時也將探索組織、業務模式的創新，以更靈活的策略拓展海外業務。

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針對此一消息，中國商報、紅餐網等陸媒，以「瑞幸咖啡、星巴克價格戰後續怎麼打？」、「逃不過9塊9，瑞幸還要將價格戰打到美國？」等為題，指出咖啡巨頭的比拼將越趨白熱化。

報導指出，瑞幸咖啡為進軍美國、東南亞市場，積極建設供應鏈，今年在江蘇省昆山開設一家咖啡烘焙廠，投資1.2億美元，年烘焙能力為3萬噸。但在美國市場，瑞幸還需考量人工、租金等高昂營運成本，這將限制其定價策略的空間，瑞幸在中國的低價銷售模式難在美國完全複製，在面對擁有美國市場40%市占率的星巴克，瑞幸能否在美國市場勝出仍是未知數。（編輯：廖文綺）1131125