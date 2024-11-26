連2天侵擾金門水域 4艘中國海警船遭海巡驅離

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（中央社記者吳玟嶸金門26日電）中國海警船繼昨天下午航入金門水域，今天上午再度有4艘海警船航入限制水域，海巡派出4艘巡防艇驅離，歷時2小時10分；海巡署指出，中國海警船今年已54次航入離島水域。

海洋委員會海巡署金馬澎分署發布新聞稿表示，今天上午8時50分，中國海警船「14513」、「14609」、「14608」、「14515」4船，分別自金門復興嶼、翟山、料羅、北碇南面由外向內航入金門水域，海巡署同步調度預置部署4艘巡防艇採「1對1」平行對應，全程以中英文廣播示警，嚴正宣告執法立場，並予以蒐證驅離，中國海警船在巡防艇嚴密監控下，於上午11時航出，歷時2小時10分。

海巡署表示，此次為中國海警船11月第4次侵擾，今年累計已達54次航入離島水域。

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海巡署表示，中國海警船在鋒面將屆海象轉差前侵擾，無視眾多往來航行船舶，罔顧海上安全，於交通繁忙重要航道進行灰色地帶威脅，危及船舶海上航行安全。

海巡署呼籲，中方應體認區域和平穩定重要，停止侵擾活動；面對中國海警船編隊侵擾，海巡署強調捍衛主權決心未曾改變，持續秉持不挑釁、不退讓原則，堅定維護海域安全與秩序，全力捍衛國家主權。（編輯：陳仁華）1131126