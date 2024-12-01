中俄軍機闖日周邊空域 中國：戰略巡航不針對第三方

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北1日電）中俄連續2天在日本海、太平洋西部相關空域進行聯合空中戰略巡航，被認為是強化兩國軍事合作，並含有對日本進行示威行動的意圖。中國國防部今天表示，戰略巡航是例行項目，不針對第三方。

中國「國防部發布」微信公眾號今天發布國防部新聞發言人張曉剛就中俄聯合空中戰略巡航答記者問。有記者提問，中俄兩軍舉行了聯合空中戰略巡航，有媒體稱此次行動可能加劇地區緊張局勢，問發言人有何評論。

張曉剛表示，11月29日至30日中俄兩國空軍赴日本海、太平洋西部相關空域組織實施聯合空中戰略巡航，有效檢驗提升兩國空軍的聯合訓練和行動能力。中俄聯合空中戰略巡航是年度合作計劃內例行項目，不針對第三方，與當前國際和地區局勢無關。

中國國防部此前表示，此次是中俄在日本海相關空域組織實施第9次聯合空中戰略巡航。

日本防衛省昨天表示，單是昨天就發現合計有17架中國和俄羅斯的轟炸機與戰鬥機在日本周遭空域活動，日本航空自衛隊的戰機緊急升空應對。

日方認為，中俄的行動有「對日本進行示威行動的意圖明確」，已透過外交管道分別向中俄兩國表達嚴重憂慮。（編輯：陳鎧妤/謝怡璇）1131201