川普加徵關稅壓力下 人民幣續貶創1年來新低

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（中央社台北3日電）美國總統當選人川普（Donald Trump）的加徵關稅言論持續影響匯市。今天美元仍然強勢，人民幣則承壓大跌，其中離岸價一度失守7.31關口，創下一年以來新低。

據香港經濟日報、信報、星島日報等媒體，今天上午離岸人民幣價格一度跌穿7.31大關，最低來到7.3148元；在岸人民幣價格一度跌破7.29關口，最低點為7.2954元，雙雙創下去年11月以來，1年來的新低。

人民幣中間價則調整至7.1996元，是近15個月新低。人民幣中間價被視為中國人民銀行引導外匯市場的工具，人民幣匯率波動限制在中間價的上下2%之間。

報導引述星展香港財資市場部環球市場策略師李若凡指出，人民幣跌勢加速，主要由於川普發表向金磚國家加徵關稅的威脅論，以及法國預算危機使得歐元貶值，支持美元走強所致。

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他認為，未來應持續關注人民幣中間價走勢，若中間價定在7.2之上，人民幣跌勢可能會加速，屆時不排除下探7.3甚至年內低點7.3114。不過，每年12月美元通常會走弱，所以人民幣在12月未必持續下跌，可能出現雙向波動。

東方匯理銀行高級新興市場策略師張敬勤分析，雖然中國日前發布一系列刺激經濟政策，但未見中國經濟大幅起飛，加上川普上台可能會使美息維持高點，相反的，中國利率可能向下，預計明年上半年的美元仍然強勢，人民幣持續承壓，有可能跌破7.4，甚至7.5關口，但最終仍視美元走勢及貿易戰實際發展情況而定。（編輯：吳柏緯/陳鎧妤）1131203