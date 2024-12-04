陸委會：考量安全風險 赴陸團遊禁令解除待評估

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（中央社記者李雅雯台北4日電）立法院內政委員會今天安排陸委會進行業務報告。報告內容提到，考量中國大陸近年推出國安法、懲獨22條「意見」，威脅台灣民眾赴陸人身安全，解除赴陸團遊禁令有待評估。

陸委會業務報告在未來工作方向上表示，持續關注中國大陸對台經貿作為，強化兩岸經貿風險管理，支持不預設任何政治前提的兩岸經貿交流，持續關懷台商需求，協助分散市場，強化供應鏈韌性、輔導產業轉型及多元布局。

報告提到，有關於立法院決議「在維護我方安全、增進兩岸和平發展，解除人民組團赴大陸觀光之限制」，考量中國大陸近年推出國安法及懲獨22條「意見」，威脅台灣民眾赴陸人身安全，政府將持續加以評估。

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報告指出，將配合整體與兩岸情勢發展，滾動檢視兩岸交流規範及管理機制，循序地、穩健地調整中國大陸人士入境措施，強化人員往來安全管理，防範中共對台各領域統戰滲透，維護國家安全也營造健康有序的兩岸交流環境。

報告強調，呼籲中國大陸正視中華民國客觀存在的事實，認真理解善意，與台灣民選合法政府進行對話，務實地、理性地處理兩岸關係，透過逐步堆疊善意，形成正向循環，為兩岸良性互動創造有利條件。（編輯：陳鎧妤）1131204