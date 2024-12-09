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王金平兩岸新論述 陸委會：須確保自由民主體制

2024/12/9 12:44（12/9 13:27 更新）
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前立法院長王金平。（中央社檔案照片）
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（中央社記者謝怡璇台北9日電）前立法院長王金平8日發表兩岸新論述，主張「兩岸治權互不隸屬，主權同而不分」；「分治而不分立」是兩岸現階段創造和平契機最務實作法。陸委會表示，任何相關討論，都必須確保台灣自由民主體制，正視中華民國的存在。

王金平主張，「兩岸治權互不隸屬，主權同而不分」。尊重兩岸分治的事實，但不放棄兩岸人民共同追求中華民族福祉的機會；接受現實的狀態，但不否定歷史的情感。「分治而不分立」是兩岸現階段化解對立，打開僵局，創造和平契機的最務實作法。

陸委會表示，已注意到王金平相關談話。任何相關討論，都必須確保台灣自由民主體制，正視中華民國的存在。陸委會將持續了解王金平此談話的用意。

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王金平8日在台北國際會議中心舉行「中道和平聯盟」和平宣言倡議大會盟，發表新的兩岸論述及和平倡議。

王金平表示，「40多年來，海峽兩岸因為歷史因素而隔海分治，乃是事實；但是海峽雙方都以追求國家統一為目標，也是事實。兩岸唯有面對這些事實，以最大的誠意與耐心進行對談溝通，化異求同，才能真正解決國家統一的問題，謀求中華民族的共同福祉。」（編輯：吳柏緯）1131209

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