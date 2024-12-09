中國CPI漲幅創5個月來新低 促消費政策效果有效

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（中央社台北9日電）中國國家統計局今天公布11月份消費者物價指數（CPI）年增0.2%，較上一個月下降0.1個百分點，不如預期，漲幅連續3個月衰退且創下近5個月以來新低，顯示北京近期振興經濟的努力效果有限。

中國國家統計局上午公布最新統計數據，11月份消費者物價指數（CPI）年增0.2%、生產者物價指數（PPI）年減2.5%。其中，CPI漲幅是今年7月以來的新低。國家統計局城市司首席統計師董莉娟表示，11月受氣溫偏高及外出需求下降等因素影響，CPI較10月有所下降。今年10月的CPI漲幅為0.3%。

據路透社，日前路透社針對經濟學家的調查，預測11月的CPI漲幅為0.5%，實際漲幅不如預期。

凱投宏觀公司（Capital Economics）助理經濟學家嘉布瑞爾（Gabriel Ng）表示，核心通膨小幅上升，PPI的緊縮有所緩解，這顯示過去一段時間的經濟刺激措施在一定程度上支撐了潛在的價格壓力，「即便如此，我們預測產能過剩的問題仍將使通膨保持在較低的水準，直到2025年及以後」。

報導稱，儘管近幾個月來，汽車、家用電器等產品受惠於以舊換新的補貼支持，促使家庭支出超出了預期，但這仍不足以幫助中國經濟好轉。

中共中央經濟工作會議傳出可能於未來數日舉行，中國政府的顧問日前呼籲應將2025年經濟成長目標定為5%左右，同時推動更強而有力的財政刺激措施，以減輕美國預期上調關稅對中國出口造成的影響。

然而，經濟學家普遍仍對中國經濟前景感到悲觀，除了美國總統當選人川普可能祭出的新一波關稅壁壘，中國房地產業仍然不穩定。（編輯：吳柏緯/周慧盈）1131209