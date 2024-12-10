中共宣示貨幣政策將適度寬鬆 陸股上午盤跳空大漲

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者邱國強北京10日電）中共中央政治局會議宣示明年實施「適度寬鬆的貨幣政策」後，陸股今早開盤跳空大漲逾2.5%，上證指數一度直逼3500點大關。盤中雖有獲利回吐賣壓，但上午收盤仍帶量大漲1.5%以上，且各類股全面上漲。

中共中央政治局昨天召開會議，分析研究2025年中國經濟工作，強調宏觀政策要「積極有為」，並明白提出要「穩住房市股市」，且要實施「更加積極的財政政策」和「適度寬鬆的貨幣政策」。

上述宣示中，2025年要實施「適度寬鬆的貨幣政策」成為矚目焦點，受到官媒連篇累牘報導，被視為政策最大利多。受此激勵，陸股今早以跳空大漲開出，其中上證指數開盤就攻上3490.29點大漲2.58%，深證成指更以11124.78點大漲3.66%開出，創業板指開盤則直攻2358.29暴漲4.88%。

在追高買盤在開盤前即湧入下，陸股開盤總計多達逾5000檔個股上漲。其中，證券股開盤漲幅高達5.11%，超過半個漲停板；其次是房產股，開盤漲幅也達4.76%，直逼半個漲停板。

但開盤過後，上午盤中逢高回吐賣壓隨即出籠，漲幅明顯縮小，但接手買盤仍將大盤維持在一定漲勢，成交量也較昨天上午盤明顯放大。至上午收盤，上證指數仍上漲1.58%，深證成指漲幅則達2.08%，創業板指漲幅更大2.21%，滬深兩市總成交額達1兆5049億元，較昨天放大4151億餘元。

與開盤相較，上午盤上漲個股減為4656檔，其中100檔攻上漲；另有594檔下跌。其中1檔跌停。

類股方面，各類股全面上漲。其中以食品加工製造、影視院線、飲料製造、自動化設備、網路電商、保險等類股，以及PEEK材料、乳業、人形機器人、無人零售等概念漲幅較大，這些類股及概念股較多數涉及消費領域。（編輯：周慧盈）1131210