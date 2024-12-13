是否對台軍演 共軍：依自身需要決定

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（中央社記者邱國強北京13日電）針對中共解放軍日前是否針對總統賴清德過境美國而舉行演習，中國國防部發言人吳謙今天說，「兵無常勢、水無常形」，是否舉行演習、何時舉行演習，由共軍根據「自身需要和鬥爭形勢」自主決定。

中國國防部今天透過官網，以吳謙答記者問的名義，作上述表示。這是共軍在賴總統訪問南太平洋友邦及過境美國夏威夷、關島後，首度回應是否舉行軍演。

吳謙首先聲稱，「維護國家主權和領土完整，維護中華民族根本利益，維護兩岸同胞共同利益」，是共軍的「神聖職責」。

他接著宣稱「兵無常勢、水無常形」。是否舉行演習、何時舉行演習，由共軍根據「自身需要和鬥爭形勢」自主決定。無論是否舉行演習，共軍在「打獨促統」方面「不會缺席、不會手軟」。任何「倚外謀獨」、「以武謀獨」行徑都必遭嚴懲，註定失敗。

此外，吳謙針對日本首相石破茂日前表示，中國航空母艦在接近日本領海海域航行，艦載機在太平洋進行上千次起降訓練，日方基於國家安全保障戰略將大幅強化防衛力量聲稱，日方渲染炒作中國軍事威脅，不過是為掩飾其擺脫和平憲法束縛、重走軍事擴張老路的慣用伎倆。

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吳謙宣稱，中日兩國外交、防務部門事實上一直就海空安全問題保持著溝通。日方「完全沒必要風聲鶴唳、草木皆兵」。日方公布這些數據，恰恰證明日方長期以來對中方艦機「近距離跟蹤、監視、干擾，危害中方艦機安全」，極易引發海空安全問題。

他說，中方願繼續與日方就妥善處理海空突發情況保持溝通，也希望日方與中方「相向而行，顧大局、走正道」，共同維護海空局勢穩定和中日關係大局。（編輯：吳柏緯）1131213