中國券商難過冬 降薪裁員不斷從業人員年減5%

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（中央社台北16日電）中國官方加強監管證券業，以致裁員、降薪消息不斷，據統計，截至本月12日，中國證券業從業人員總數為33.2萬人，較去年同期減少1.89萬人，減幅約5.28%；券商薪資普遍下降，部分大砍2成。

綜合第一財經、財聯社及每日經濟新聞，中國今年經濟情勢不佳，加上官方監管力道加強，證券業裁員、降薪的情況比過往更加明顯。

報導引述中國證券業協會數據，截至12月12日，有登記資料的中國證券業從業人員總數為33.2萬人，較去年底減少1.89萬人，年減幅為5.28%。共有97家券商的從業人數下降，其中有3家券商的從業人員減少超過1000人。若是擴大計算減少超過200人的券商，則有34家。從業人員增加的券商僅有15家。

報導引數同花順iFinD數據統計，今年上半年僅資產規模超過人民幣2000億的14家大型券商員工人數合計減少了5735人，其中減員最多的是方正證券，減少了1381人；另包括中信證券、中信建投證券、國信證券、廣發證券等在內的多家券商上半年減員均超過500人。

除了裁員，薪資水準下降也是中國證券業從業人員面臨的困境。

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報導指出，多家券商自去年以來對薪酬結構進行調整，並對多部門實施了減薪。有投行部門員工稱，隨著IPO政策緊縮，上市量減少，與IPO關聯的績效獎金基本沒有了。

龍頭券商「三中一華」中信證券、中信建投、中金公司、華泰證券上半年薪資總額均下滑，中信證券上半年薪資總額縮水至97.93億元，年減8.9%；中金公司為43.69億元，年減超過24%；今年上半年41家中國上市券商中，約8成券商的人均薪資下滑，9家降幅在2成以上。（編輯：吳柏緯/周慧盈）1131216