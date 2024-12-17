中國即日起放寬免簽過境停留至10天 範圍擴大

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（中央社記者邱國強北京17日電）中國國家移民管理局今天宣布，今天起將外國人過境中國的免簽停留時間，從原本的72或144小時均延長為240小時，並新增21個過境免簽入出境口岸，並進一步擴大過境免簽停留活動區域。

為促進外國人入境觀光及經商，中國近1年來大幅擴大單方面入境免簽政策，且自11月30日起一律延至30天。在這一原則下，先前即執行的過境免簽停留政策，也因此從3天或6天一律延至10天。

中國目前對俄羅斯、美國、英國、法國、德國、加拿大、韓國、日本、新加坡、澳洲等54國民眾，實施上述過境免簽政策。而經由上述放寬政策，中國境內的免簽入出境口岸即從39個增為60個。

根據公告，新增的21個過境免簽入出境口岸，包括山西太原機場、江蘇無錫機場、浙江義烏機場、安徽黃山機場、福建武夷山機場、江西南昌機場、山東濟南機場、湖南張家界機場、廣西南寧機場、海南海口機場、海南三亞機場、四川成都天府機場、貴州貴陽機場等。

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至於外國人過境免簽的停留活動區域，今天起也從原有的北京、天津、河北、遼寧、黑龍江、上海、江蘇、浙江、福建、山東、河南、湖北、湖南、廣東、廣西、重慶、四川、雲南、陝西19個省級行政區，新增山西、安徽、江西、海南、貴州5省。

上述24個省級行政區中，除山西、黑龍江、江西、廣西、四川、雲南外，其餘18個省級行政區的全域均可過境免簽停留。（編輯：呂佳蓉）1131217