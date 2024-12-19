中共中央農村工作會議：以楓橋經驗維護農村穩定

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（中央社記者邱國強北京19日電）中共中央農村工作會議17至18日在北京召開，除強調堅決扛牢保障國家糧食安全重任、千方百計推動農民增收入外，會議不忘強調以新時代「楓橋經驗」做好農村矛盾糾紛排查化解，維護農村穩定安寧。

中共總書記習近平並對這項會議作出書面指示，要求持續鞏固拓展「脫貧攻堅」成果，堅決守住「不發生規模性返貧、致貧」的底線。

新華社報導指出，習近平在書面指示中提到，要嚴守耕地紅線，確保糧食和重要農產品穩產保供。要積極發展「鄉村富民」產業，提高農業綜合效益，壯大縣域經濟，拓寬農民增收管道，持續鞏固拓展「脫貧攻堅」成果，堅決守住「不發生規模性返貧致貧」的底線。

習近平指示，要加強農村基層黨組織建設，提升黨建引領基層治理效能。各級黨委和政府要堅持農業農村優先發展，夯實「五級書記抓鄉村振興政治責任」。加快農業農村現代化步伐，推動「農業基礎更加穩固、農村地區更加繁榮、農民生活更加紅火」，朝著建設「農業強國」目標紮實邁進。

根據報導，出席中央農村工作會議的最高階官員為中國國務院副總理劉國中。會議除傳達習近平上述指示外，並討論「中共中央、國務院關於進一步深化農村改革、扎實推進鄉村全面振興的意見（討論稿）」。

會議指出，要千方百計推動「農業增效益、農村增活力、農民增收入」。要堅決扛牢保障國家糧食安全重任，持續增強糧食等重要農產品供給保障能力，穩定糧食播種面積，深入推進「糧油作物大面積單產提升」行動，加強農業防災減災能力建設，確保糧食「穩產豐產」。

這項會議提到，要毫不鬆懈抓好鞏固拓展「脫貧攻堅」成果各項工作，提升防止返貧致貧監測幫扶效能，統籌建立農村防止返貧致貧機制和低收入人口、欠發達地區分層分類幫扶制度。要推動鄉村產業提質增效，做好「土特產」文章，培育新產業、新業態，完善聯農帶農機制，促進農民增收。

會議不忘強調，要堅持和發展新時代「楓橋經驗」，做好農村矛盾糾紛排查化解，維護農村穩定安寧。同時要有序推進第二輪土地承包到期後再延長30年試點，探索閒置農房通過出租、入股、合作等方式盤活利用的有效實現形式，創新鄉村振興投融資機制，激發鄉村振興動力活力。（編輯：陳鎧妤）1131219