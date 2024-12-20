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中國籍男子靖國神社塗鴉 遭日本檢方求刑1年

2024/12/20 10:07
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（中央社記者邱國強北京20日電）中國籍男子姜卓君5月間涉嫌與2名本國同夥在靖國神社塗鴉案，日本東京地方法院昨天開庭，檢方當庭對他求處1年有期徒刑。全案將於25日宣判。

共同社報導，東京檢方在陳述中指出，被告（姜卓君）購買了噴塗顏料，把前往日本的2名中國籍男性（董光明、許來玉）同夥送到神社等行徑，在犯罪中發揮了「不可或缺的作用」。檢方並譴責，塗鴉至今未能完全消除，產生了「無法挽回的損害」。

相較於檢方的指控，報導提到，姜卓君的辯護方昨天在法庭上請求作出「寬大判決」，但報導沒有提到辯護方提出這一要求的理由。

東京地方法院11月29日針對這一靖國神社塗鴉案首度開庭，當時姜卓君在法庭陳述，他的作案目的是為抗議福島核處理水排海。但檢方表示，姜卓君在犯罪前一天還與2名同夥在東京吃了海鮮料理，這與他聲稱的抗議目的並不一致。

根據報導，姜卓君在法庭最終意見陳述中宣稱，日本「不在乎周邊國家，肆意妄為」，自己將「全力保護重要的事物」。

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檢方的起訴書指出，5月31日，被告（姜卓君）與其他男性同夥（董光明、許來玉）涉嫌用紅色噴漆，在靖國神社的石柱上噴上Toilet字眼，公然做出不敬行為。

案發時與姜卓君一同塗鴉的董光明及許來玉，事後隨即逃回中國，躲過日本警方發出的逮捕令。其中，綽號「鐵頭」的董光明還將塗鴉過程拍攝成影音，在中國網路上發布。但董光明8月間因涉及敲詐勒索，被浙江杭州警方扣押。（編輯：呂佳蓉）1131220

姜卓君
中國男子靖國神社石柱噴紅漆遭訴 當庭認罪
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