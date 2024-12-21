加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸

中國解除澳洲龍蝦輸入限制 4年中澳貿易戰全部結束

2024/12/21 10:11（12/21 10:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
示意圖。（圖取自Unsplash圖庫）
示意圖。（圖取自Unsplash圖庫）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者邱國強北京21日電）澳洲總理艾班尼斯20日發表聲明指出，澳洲已收到中國方面通知，澳洲龍蝦即日起可恢復輸往中國。龍蝦是中國對澳洲解除的最後一項貿易限制，這象徵因疫情溯源而起、持續4年的中澳貿易戰全部結束。

綜合路透社和法新社報導，艾班尼斯（Anthony Albanese）在聲明中表示，這項公告為澳洲出口商再次向中國市場供應「世界上最好的龍蝦」打開了大門。

聲明指出，在澳中關係逐步穩定後，中方這一決定，意味著中國對澳洲實施、價值約200億澳元（約新台幣4080億元）的貿易出口限制已徹底結束。這些限制曾包括葡萄酒、大麥、煤炭、棉花、原木、燕麥乾草、銅礦及紅肉。

澳洲貿易部長法瑞爾（Don Farrell）也表示，對澳洲龍蝦業界來說，這是非常好的結果，中國客戶就可在農曆新年期間享用「美味的澳洲龍蝦」。

根據報導，澳洲農業部長柯林斯（Julie Collins） 則說，這對澳洲龍蝦養殖業者和漁場來說是一項喜訊，代表他們可重新向中國申請輸出龍蝦的許可證。而對澳洲龍蝦實施的出口禁令，是中國對澳洲僅存的貿易限制措施。

前澳洲總理莫里森（Scott Morrison）執政期間的2020年，澳洲公開呼籲追查COVID-19病毒起源，引起中國強烈不滿，中方隨即宣布限制澳洲葡萄酒、煤炭和龍蝦等商品進口，涉及的貿易額即達200億澳元。

在艾班尼斯接任總理，澳洲對中國態度趨於緩和後，中國開始逐步解除上述貿易限制。在龍蝦之前，上一個被解禁的是紅肉，時間是今年12月3日。（編輯：呂佳蓉）1131221

#中國
#中方
#艾班尼斯
#法新社
#路透社
#澳洲
延伸閱讀
澳籍作家遭中國判死緩 澳中近年緊張關係一次看懂澳媒分析：澳洲與中國走出7年極凍但仍不信任彼此川普祭中國高關稅衝擊全球 分析：亞洲恐受害最深北京禁澳洲龍蝦金門馬祖成走私跳板 犯罪集團賣百億商品入中國
艾班尼斯
澳洲助索羅門群島增強警力 4年援助38.7億元澳洲再傳反猶事件 兩嫌雪梨近郊縱火燒車塗鴉
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

106
更多編輯台推薦新聞：