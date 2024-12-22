加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
明年起旅宿業不得主動提供一次性備品 違者最高罰6000元
首頁 / 兩岸

德勤中國：2024年中國A股新股融資規模下跌81%

2024/12/22 11:18
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北22日電）德勤中國日前發表報告，指直至2024年底，中國A股市場將會有101支新股融資人民幣680億元（約新台幣3041億元），相對2023年的3563億元融資規模，新股數量減少68%，融資規模縮小81%。

中國媒體華夏時報21日報導，德勤中國日前發布「中國內地及香港新股市場2024年回顧與2025年前景展望」，作出上述分析。

德勤資本市場服務部的分析數據顯示，從全球資本市場看，以新股融資總額計算，印度國家證券交易所將成為2024年全球最大的上市地。那斯達克和紐約證券交易所分別取得第2和第3位。中國大陸家電集團、飲料公司、綜合物流服務公司等上市項目令香港交易所穩守第4位。由於有一家地鐵營運商上市，令東京證券交易所躍升至第5位。上海證券交易所和深圳證券交易所則分列第6位和第8位。

綜觀2024年滬深北3大交易所的IPO融資排名，上海證券交易所的融資金額約為335億元，深圳證券交易所約為300億元，北京證券交易所約為45億元。2024年創業板的新股數量為38支，融資金額達到226億元。

德勤中國資本市場服務部A股上市業務華東區主管合夥人趙海舟表示，由於中國政府對整個資本市場監管更嚴密，以及包括國務院新「國九條」在內的資本市場一系列政策措施落實生效，2024年A股市場的新股發行活動顯著落後於2023年。

趙海舟表示，預計2025年A股上市的新股發行數量及融資規模均會穩中有增。

有上海資深財經評論人士表示，IPO融資企業數量和金額下降，對資本市場並非壞事，可以看出管理層促進資本市場向高品質發展的決心，就是支持真正的好企業上市，而非讓有融資需求的企業都能IPO。從這方面來看，未來A股市場也將改變過去「重融資而輕投資」的格局，雖然這一過程會比較漫長。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

興業證券全球首席策略分析師張憶東表示，2025年中國股市有望「震盪向上」，牛市格局將進一步深化，高點大概在下半年。2024年提振股市的政策組合拳顯著提升了A股的股東回報，2025年社會財富向A股的再配置將漸入佳境。截至今年12月9日，2024年年初至今A股的分紅和回購金額大約2兆，顯著超過IPO、再融資和股東減持金額總計約2000億元。

興業證券又在報告中指出，2025年A股、港股和美股均值得關注，其中A股的指數表現將優於港股，而港股更適合深度價值投資。長期價值投資可關注美股，對於活躍資金則需要更多地關注A股。（編輯：陳鎧妤/謝怡璇）1131222

德勤
羅德島州政府社會服務網路遇駭 數十萬人個資遭勒贖香港財政赤字增至4000億元 較預期倍升
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

108
更多編輯台推薦新聞：