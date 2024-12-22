德勤中國：2024年中國A股新股融資規模下跌81%

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（中央社台北22日電）德勤中國日前發表報告，指直至2024年底，中國A股市場將會有101支新股融資人民幣680億元（約新台幣3041億元），相對2023年的3563億元融資規模，新股數量減少68%，融資規模縮小81%。

中國媒體華夏時報21日報導，德勤中國日前發布「中國內地及香港新股市場2024年回顧與2025年前景展望」，作出上述分析。

德勤資本市場服務部的分析數據顯示，從全球資本市場看，以新股融資總額計算，印度國家證券交易所將成為2024年全球最大的上市地。那斯達克和紐約證券交易所分別取得第2和第3位。中國大陸家電集團、飲料公司、綜合物流服務公司等上市項目令香港交易所穩守第4位。由於有一家地鐵營運商上市，令東京證券交易所躍升至第5位。上海證券交易所和深圳證券交易所則分列第6位和第8位。

綜觀2024年滬深北3大交易所的IPO融資排名，上海證券交易所的融資金額約為335億元，深圳證券交易所約為300億元，北京證券交易所約為45億元。2024年創業板的新股數量為38支，融資金額達到226億元。

德勤中國資本市場服務部A股上市業務華東區主管合夥人趙海舟表示，由於中國政府對整個資本市場監管更嚴密，以及包括國務院新「國九條」在內的資本市場一系列政策措施落實生效，2024年A股市場的新股發行活動顯著落後於2023年。

趙海舟表示，預計2025年A股上市的新股發行數量及融資規模均會穩中有增。

有上海資深財經評論人士表示，IPO融資企業數量和金額下降，對資本市場並非壞事，可以看出管理層促進資本市場向高品質發展的決心，就是支持真正的好企業上市，而非讓有融資需求的企業都能IPO。從這方面來看，未來A股市場也將改變過去「重融資而輕投資」的格局，雖然這一過程會比較漫長。

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興業證券全球首席策略分析師張憶東表示，2025年中國股市有望「震盪向上」，牛市格局將進一步深化，高點大概在下半年。2024年提振股市的政策組合拳顯著提升了A股的股東回報，2025年社會財富向A股的再配置將漸入佳境。截至今年12月9日，2024年年初至今A股的分紅和回購金額大約2兆，顯著超過IPO、再融資和股東減持金額總計約2000億元。

興業證券又在報告中指出，2025年A股、港股和美股均值得關注，其中A股的指數表現將優於港股，而港股更適合深度價值投資。長期價值投資可關注美股，對於活躍資金則需要更多地關注A股。（編輯：陳鎧妤/謝怡璇）1131222