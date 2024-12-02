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香港財政赤字增至4000億元 較預期倍升

2024/12/2 12:51
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（中央社記者張謙香港2日電）香港財政司司長陳茂波今天表示，初步估算，政府於2024至25年度的綜合赤字約為港幣1000億元（約合新台幣4000億元），高於今年預算案預計的481億元。

陳茂波在立法會財經事務委員會指出，為了保持公共財政穩健，確保經濟及社會可持續和穩定發展，今年初發表的預算案已提出了一套財政整合計畫，希望透過控制政府開支增長、增加收入以及發行政府債券，力求在數年內讓政府恢復收支平衡。

不過，受地緣政治、全球經濟增長減慢等因素影響，今年香港資產市場仍然受壓，影響政府賣地、房地產市場稅收和商業利得稅等。

他表示，來年全球經濟環境仍然不明朗，政府會繼續檢視收入開支和財政儲備水平，考慮社會當前和長遠需要，訂定相應措施和財政安排，期望在未來數年內恢復收支平衡。

在COVID-19疫情及經濟低迷打擊之下，港府自2019年的財政年度起多數出現赤字，主因是港府一方面稅收大幅減少，另一方面開支卻激增。

在2019至2024年之間，港府財政除了2021至22年出現少許盈餘外，其餘年度都是赤字；疫情3年間，港府動用大量公帑資助中小企業、旅遊業、餐飲業及個人度過難關，赤字更為擴大。

國際會計師事務所德勤上月中表示，今年3月底，香港的財政儲備為7346億元，但明年3月底預計將會下降至約6000億元。（編輯：周慧盈）1131202

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