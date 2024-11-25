港媒：輝達業務不靠中國 黃仁勳不可能向北京跪低

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（中央社記者張謙香港25日電）美國晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日訪問香港，此間有評論表示，儘管黃仁勳曾說過「台灣是世界最重要的國家之一」而觸動北京的紅線，但他沒有「跪低」，並仍然「風光來港」，主因之一是輝達業務不倚賴中國大陸。

黃仁勳近日獲香港科技大學頒授工程學榮譽博士，他親自來港受銜，期間財政司司長陳茂波陪同他吃大排檔。

星島日報今天刊登一則短評指出，黃仁勳這次來港，卸下博士服之後依然是黑皮衣，貫徹「平民作風」，跑到深水埗大排檔品嘗本地美食，同台的還有陳茂波等人；「看來，半年前鬧的那場『台獨』風波，已經煙消雲散」。

短評表示，大概半年前，黃仁勳受訪時用英文表示，「台灣是世界最重要的國家之一」，儘管言論明顯觸動北京的紅線，陸媒卻長達一週都沒有報導和予以嚴厲譴責。

到後來，觀察者網編輯王愷雯才發表文章，質問「究竟是『口誤』還是『心聲』，黃仁勳不應再默不作聲，應盡快給大陸同胞、大陸的合作夥伴一個說法」。

中國國務院台灣事務辦公室發言人陳斌華幾天之後也低調回應，強調「台灣從來不是一個國家」，「希望他（黃仁勳）好好補補課」。

對於北京方面為何對黃仁勳的言論如此低調，短評認為，輝達在整個AI產業鏈位居龍頭角色，而它受制於美國高科技產業禁令已經減少出口晶片到中國，大陸不可能對其抵制。

此外，黃仁勳不是業務倚賴中國大陸的「綠色台商」，當然不可能跪低，也不會「給說法」，更無所謂「補補課」，而是高調來到香港接受榮譽博士學位，還要財政司長陪同吃大排檔，風光得很，而這就是國際政治的現實。（編輯：周慧盈）1131125