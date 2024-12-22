登廣州地鐵看板 時評人項棟梁談納稅、戰爭廣告遭撤

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（中央社台北22日電）微信公眾號「基本常識」作者、時評人項棟梁買下廣州一地鐵站21日下午的廣告看板時段，刊登「我是光榮納稅人」、「譴責侵略戰爭，是文明世界的共識」等字樣。項棟梁隨後表示，廣告遭提前撤除，將循法律程序維護權益。

中國地鐵站內大型看板大多是由各大商家廣告占據，不過廣州地鐵今年開始允許一般個人付費刊登大型廣告後，看板常出現祝賀生日、求職等各式個人廣告內容，21日廣州一地鐵站的看板卻出現討論納稅、戰爭等內容。

根據記錄和傳播中文網路上被審查的訊息的網站「中國數字時代」，微信公眾號「基本常識」作者、時評人項棟梁買下廣州市中心的體育西路地鐵站21日下午時段的廣告看板，刊登「傳統醫學是文化，現代醫學是科技」、「消費也會繳稅，我就是光榮納稅人」、「譴責侵略戰爭，是文明世界的共識」等字樣。

項棟梁在其微信公眾號發文寫道，譴責俄羅斯侵略的文章會被平台刪除，人們逐漸悟出道理，在公開場合譴責俄羅斯侵略可能給自己帶來危險，但其仍主張公開「譴責侵略戰爭，是文明世界的共識」等基本常識。

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項棟梁說明，把「我是光榮納稅人」大聲說出來，還是會讓很多人感到害怕，但他強調與納稅義務相對應的，是納稅人參與公共事務討論和決策的合法權益。「只是有些人不希望廣大納稅人有這個意識，不喜歡大家討論這個話題」。

隨後，項棟梁於其微信公眾號上表示，廣州地鐵傳媒單方面毀約，提前撤下其付費投放的合法商業廣告，他將透過法律程序維護正當權益。（編輯：謝怡璇/陳鎧妤）1131222