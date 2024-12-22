深圳多家醫院爆降薪 醫護學過緊日子

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（中央社台北22日電）中國醫護人員在COVID-19疫情期間付出巨大，疫情後卻面臨降薪。近期廣州、深圳醫生普遍反應薪資減少，幅度在30%到50%之間。分析指出，降薪與地方財政投入醫院減少、醫護人員薪酬改革等都有關。

綜合網上資訊，日前有一名廣東的內科主治醫師貼出自己2023年和2024年的收入明細，分別為人民幣（下同）46萬585元和26萬2312元，相差了20萬元（約新台幣90萬元）。而留言區中，職級不同的醫生都在反映降薪情況，績效獎金降低了30%到50%不等，北京同仁醫院爆出每月績效獎金從1.5萬元腰斬到7000元左右。

對中國某些地區的醫院來說，降薪更早就開始了。

醫學訊息平台康迅網11月底的文章指出，該網站2023年6月就發起過一輪投票，結果顯示65%的醫務人員所在醫院已經開始了薪資調整。甚至有網友說，不僅是績效獎金下降，就連基本薪資也在下調。到了2024年初的投票結果顯示，88%的醫護人員所在醫院降薪。

最新一期財新週刊指出，中國公立醫院醫務人員薪酬主要由基本工資、績效獎金、津貼補貼構成。基本工資與績效獎金占比大致「三七開」或「四六開」。有深圳醫生說，「主要就是靠績效，基本工資每個月扣五險一金（社保）都被扣完了」。

今年9月12日，國務院新聞辦公室舉行了「推動高質量發展」系列主題新聞發布會，國家衛生健康委員會相關負責人強調深化「以公益性為導向的公立醫院改革」。一些醫學行業媒體指出，這是醫院「降薪潮」越來越烈的原因。

國家衛生健康委主任雷海潮在會上說，會逐步縮減公立一、二、三級醫療機構間的績效薪資差距，同步降低醫療機構內部不同專業科室薪酬待遇的差異，穩步增加醫務人員績效薪資中固定收入的占比，合理調控靈活收入獎金部分，使其契合公益性定位。

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財新週刊報導，「切斷個人薪酬與科室收入之間的聯繫」是福建省三明市醫改經驗中醫生薪酬改革的要點之一。醫生薪酬與科室創收、藥品耗材收入脫鈎；提高固定收入占比；縮小不同科室、不同級別醫療機構收入差距。核心目的是避免誘導過度醫療。近年三明醫改經驗在全國加快推進。

不過，報導也指出，近年中國各地公立醫院欠薪、降薪、停診的消息屢見不鮮。背後原因錯綜複雜，既有藥品、耗材「零加成」後，未能對醫院合理補償的歷史背景，也有經濟增速下滑，地方財政投入縮水的因素，醫保控費改革也在一定程度上客觀影響醫院收入。種種因素共同導向醫院營收承壓。（編輯：張淑伶）1131222