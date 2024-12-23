中國國安部稱網路留言區須警惕 成間諜竊密管道

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（中央社記者廖文綺上海23日電）中國國家安全部今天發文，指境外間諜情報機關利用社交媒體評論區竊取國家秘密、抹黑政府，或惡意設置敏感話題、操控輿論，要民眾增強安全保密意識並及時檢舉。

中國國安部今日在微信公眾號發表文章「警惕評論區裡的諜影重重」，指出國家安全機關發現，近年來，部分境外間諜情報機關利用社交媒體評論區竊取國家秘密，擾亂網路秩序，對國家安全構成威脅。並且列出3項間諜情報機關的手法。

一是「偽裝身分，伺機竊取情報」。文章指出，境外間諜情報機關可能潛伏在有關政治、經濟、軍事、科技等內容的網路評論區，以詢問、辯論、交友等方式刺探國家秘密。

文章宣稱，發現有境外間諜情報機關在涉及中國科技項目影片的評論區中刺探中國科研裝備參數、編號、研發人員等涉密敏感資訊。

其次是「散播流言，擾亂民眾認知」。文章指境外間諜情報機關可能透過招募「水軍」、使用社交媒體機器人等方式，在評論區中編造抹黑政府、政策的不實言論，或歪曲中國歷史誤導民眾認知。

文章宣稱，發現有境外間諜情報機關在關於中國歷史英雄人物的網路評論區中大量談論野史、偽史，「詆毀中國歷史文化、消解人民對英雄人物的敬仰與對中國歷史文化的認同」。

三是「操縱話題，挑起輿論爭端」。文章指出，境外間諜情報機關可能建立大量用於製造輿論的網路帳號，在社交媒體中主動操縱設置話題並在評論區中以眾多留言控制評論走向，意圖激化矛盾、操縱輿論話題。此外，還有境外間諜情報機關惡意設置敏感話題，並大量留下煽動反動言論，激化民眾情緒，試圖挑事鬧事、製造混亂。

中國國安部並呼籲民眾保持警惕，增強安全保密意識、提高辨別能力、不盲目轉發未經證實的消息，如發現網路言論中有涉及反動、敏感等危害國家安全的負面訊息，應保留證據，及時檢舉。

中國近年加強重視國家安全，國安部經常在社群媒體上發文，指境外間諜可能透過各種方式竊密，要民眾小心各種可能危害國安的行為，並警告相關的刑責。（編輯：張淑伶）1131223