11月中國化妝品消費大減26% 消費者追求平替

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（中央社記者廖文綺上海24日電）中國消費降級，原本相對堅挺的化妝品消費也受到動搖。根據中國國家統計局發布，今年11月份化妝品消費年減26%。比起國外專櫃彩妝，如今的中國女性消費者更偏好平價的國產品。

三聯生活週刊今日報導，近幾年中國消費雖有所降溫，但女性消費能力相對堅挺，尤其是化妝品消費一直保持高速成長。然而中國國家統計局公布最新的消費數據顯示，今年11月份的化妝品消費較去年同期大降26%。

報導引用過去數據指出，2019年社會消費品零售總額年增8%，其中化妝品類增速為13%，強於一般消費品。即使在疫情爆發的2020年，社消增速年減4%，化妝品仍保持10%左右的成長。

但是從2022年開始，化妝品類的消費開始明顯放緩，2022年社消年減0.2%，化妝品消費年減4.5%。2023年，社消增速為7.2%，化妝品消費增速只有5.1%。到了今年11月，社消增長3%，而化妝品較去年同期減少26.4%。女性的化妝品消費呈現出加速下跌的趨勢。

報導指出，中國化妝品消費暴跌，意味女性化妝品消費開始降級，「平替之風」吹進女性化妝品市場。過去中國女性以購買外國專櫃彩妝為主，現在轉向更實惠的本土品牌；而當價位較高的外國化妝品賣得越來越少，中國化妝品消費總金額就快速下降。

從中國化妝品進口數據來看，2018年進口化妝品曾經高速成長81%；2022年首次下降，年減10%；到了2023年繼續大幅下跌15%，創下10年新低。與此同時，中國美妝品牌快速崛起，2023年，國產美妝銷售額年增21%，市占率達50.4%，首次超越海外化妝品品牌。

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記者實際走訪上海外灘附近一家百貨公司，一樓的海外化妝品專櫃冷冷清清，地下一樓的中國平價美妝品牌有不少人潮。以口紅價位比較，海外美妝品牌一支人民幣200元（下同，約新台幣900元），而中國平價美妝品牌一支70元，還有買2送1的促銷活動。

報導指出，女性一向有較強的購物興趣和意願，是消費的風向標，當中國女性也開始消費降級，體現了當前社會的整體消費趨勢。（編輯：楊昇儒）1131224