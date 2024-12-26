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疑暗諷習近平 中國經濟學家任澤平微博遭禁言

2024/12/26 10:11
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（中央社台北26日電）中原銀行首席經濟學家任澤平因在個人微博上以古喻今，被認為是在諷刺中國領導人習近平，遭到微博禁言。

時常接受陸媒採訪的網紅經濟學家任澤平24日在微博上發文，該文為西元前89年漢武帝發布的「輪台詔」內容，「朕即位以來，所為狂悖，使天下愁苦，不可追悔。自今事有傷害百姓、靡費天下者，悉罷之」。這一段文字被認為是影射習近平，並在社交平台X廣傳。

查看任澤平微博，這一發文已搜尋不到，但是微博上他的個人頁面顯示「因違反相關法律法規，該用戶目前處於禁言狀態」，這也讓外界認為他被禁言是與上述發文內容有關。

「輪台詔」是漢武帝在西元前89年所下達的詔書，公開向臣民反省過錯。

中國經濟陷入泥淖，疫情後復甦不如預期，房地產發展不振、消費緊縮與青年失業率居高不下，讓經濟前景蒙陰。

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這不是任澤平第一次遭到微博禁言。今年10月中旬，任澤平與有「私募大佬」之稱的深圳東方港灣投資管理有限公司總經理但斌，在網路上就股市展開隔空口水戰，雙雙遭到禁言。任澤平的立場為看好A股，但斌則是警告股市風險。

中國多名經濟學家評估情勢不樂觀的言論，令官方在12月底決定加強監管證券業首席經濟學家，發言除需報備審查外，產生不良嚴重影響的，甚至可以解聘。目前尚不知任澤平除了在微博遭到禁言外，是否有受到其他懲罰。（編輯：呂佳蓉/陳鎧妤）1131226

任澤平
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