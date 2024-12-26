韓國提振旅遊 擬對中國團客試行免簽政策

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（中央社台北26日電）韓國代理總統韓悳洙今天表示，為了快速強勁地恢復韓國旅遊市場，將積極研討對中國團體遊客的免簽證試點項目並盡快實施。就在昨天，日本外相岩屋毅表示，將放寬針對中國公民的簽證條件。

中國官媒新華社報導，韓悳洙是在26日主持召開第9次國家旅遊戰略會議時作出上述表示。

韓悳洙還表示，2025年上半年將提前執行旅遊領域的預算，迅速實施金融支援、特別融資、緩解負擔等緊急支援對策，以保證韓國旅遊業的穩定經營。

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中國外交部今年已多次宣布對其他國家實施入境免簽，以吸引外國遊客，對韓國是從11月8日起試行15天免簽入境政策，對日本則是自11月30日試行30天免簽政策，試行時間到明年12月31日。

而在昨天，日本外相岩屋毅訪問北京，他表示將放寬針對中國公民的簽證條件，除了新設有效期10年的觀光簽證外，團體觀光簽證停留天數可延長為30天。新措施預定2025年春季實施。不過，日方未同意中方所提的雙方互相免除觀光簽證的建議。（編輯：張淑伶/周慧盈）1131226