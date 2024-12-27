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王毅黨媒撰文回顧外交 喊話川普做正確選擇

2024/12/27 09:41
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（中央社台北27日電）中共中央政治局委員、外交部長王毅在黨報學習時報上撰文回顧與展望外交政策。王毅再度向即將上台的美國候任總統川普喊話，希望美國新政府做出正確抉擇，排除干擾，力爭中美關係穩定發展。

學習時報今天大篇幅刊登王毅的文章「中國外交年度回顧與展望」。王毅在展望中表示，希望美國新政府作出正確抉擇，與中方相向而行，排除干擾，跨越障礙，力爭中美關係穩定、健康、可持續發展。

王毅指出，過去一年，中美以元首外交為引領，以落實「舊金山願景」為主線，推動中美關係保持總體穩定。

他進一步介紹，中美舉行兩輪戰略溝通和5次金融、經濟工作組會議，在禁毒、執法、氣候變化等領域推進務實合作，續簽兩國政府科學技術合作協定等。同時中方堅定維護自身主權、安全、發展利益。

他又說，今年11月，中共總書記習近平與美國總統拜登（Joe Biden）舉行會晤、向川普（Donald Trump）致賀電，在重要節點為中美關係發展提供戰略指引。總結中美近年交往的7點經驗啟示，劃出台灣議題、民主人權、道路制度、發展權利4條不容挑戰的紅線。強調中方致力於中美關係穩定、健康、可持續發展的目標沒有變，按照相互尊重、和平共處、合作共贏處理中美關係的原則沒有變，堅定維護自身主權、安全、發展利益的立場沒有變，賡續中美人民傳統友誼的願望沒有變。

他重申，這既是對中國對美政策的權威闡釋，也是對未來中美關係的鄭重期許。中國對美政策保持著穩定性和連續性。願與美方保持對話、管控分歧、增信釋疑、拓展合作，共同探尋兩個大國的正確相處之道。

在談及中俄關係，王毅形容，習近平與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）年內3次會晤，推動中俄全面戰略協作持續深化。中俄關係建立在不結盟、不對抗、不針對第三方基礎之上，不受外部因素的干擾和脅迫。面對國際風雲變幻，中俄將保持高度戰略互信。

在談及中歐關係，王毅描述，會推動中歐關係沿著獨立自主、相互成就、造福世界方向穩步向前。

有關中印關係，王毅指出，習近平與印度總理莫迪（Narendra Modi）會見，就改善中印關係提出重要主張。雙方同意加強戰略溝通，維護好邊境地區和平安寧，推動兩國關係早日重回穩定發展軌道。

在中日關係上，他說，中日再次確認全面推進中日戰略互惠關係，致力於構建契合新時代要求的建設性、穩定的雙邊關係。根據日方就核處理水排海問題作出的承諾，中方近期已開始實施獨立取樣監測，將持續與國際社會一道，「敦促日方切實履行國際義務和責任」。

王毅表示，中國會為「烏克蘭危機」、以巴衝突以及朝鮮半島、緬甸等熱點問題的政治解決繼續發揮建設性作用。（編輯：呂佳蓉/陳鎧妤）1131227

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