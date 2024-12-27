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日媒：蘇州日本人學校兇殺案嫌犯被起訴

2024/12/27 11:47
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（中央社記者邱國強北京27日電）共同社引述中日關係消息人士透露，6月間發生的中國蘇州日本人學校兇殺案，蘇州當地有關部門拘留的男性嫌犯已被起訴。但報導並未提供進一步的細節。當地警方先前表示，兇嫌是現年52歲、當時無業的周姓外地戶籍居民。

蘇州、深圳的日本人學校，今年接連遭到中國籍歹徒持刀械攻擊，且都造成傷亡，除引發各界關注外，更成為中日關係的焦點議題。日本外相岩屋毅日前與中國外長王毅在北京會談時，曾當面要求中國確保境內日本人的安全。

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今年6月24日下午，周姓嫌犯在蘇州日本人學校附近，不但向一對等候校車接送放學的日籍母子持刀行兇成傷，更上車繼續行兇，將挺身而出的隨車女導護胡友平刺殺身亡，震撼中國及日本社會，周嫌隨後被捕。

由於9月18日又發生深圳日本人學校日籍男童遭刺殺身亡案，日籍學童在中國的安全備受關切，中國各地的日本人學校從此大幅加強安全措施，當地警方都派遣警力在校外加強警戒，尤以學生上下學時為重點。（編輯：陳鎧妤）1131227

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