中印關係似回溫 多家中企擬計劃重返印度市場

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（中央社台北27日電）中國環球時報26日報導，據多家印度媒體近日報導，來自服裝、電器、電子產品等領域的數家中國企業，近期有計畫重返或加碼投資印度市場。科技媒體「電子時報」亞洲版認為，這代表中印經濟關係可能出現緩和。

報導引述印度「Times Now」新聞網及「印度時報」（Times of India）等多家印媒稱，中國跨境電商平台希音（SHEIN）正回歸印度的快時尚市場。在2023年與印度大型連鎖零售商Reliance Retail建立合作夥伴關係後，希音近期開始通過Reliance Retail的時尚和生活方式網站Ajio進行產品測試和發布。2020年，印度以維護「國家安全」為由，封禁希音和大量中國企業的應用程式。

快時尚占印度時尚零售總額的25%至30%，並正迅速增長，大量品牌在爭奪市場份額。希音回歸印度可能會進一步加劇與印度本土品牌的競爭。

希音重回印度市場獲得了印度有關部門同意。印度紡織部與電子和訊息技術部、內政部討論後，對Reliance Retail與希音合作沒有表示反對。

除希音外，中國家電製造商海信集團也正通過加強與印度企業合作來擴展在當地的業務。海信計劃利用印度當地的客戶服務中心，提升在印度售後服務的效率、透明度和可靠性。海信正計劃收購印度一家製造企業的股份。

中國電動車品牌上汽旗下的「名爵」（MG）、手機品牌大廠vivo、海爾等不同領域的中國企業已經或正在與印度夥伴合作。

復旦大學南亞研究中心副主任林民旺表示，印度國家轉型委員會近期的研究發現，自2020年中印兩國關係緊張、印度開始打壓中國企業後，中印雙邊貿易額和印度對中國貿易逆差持續增長，證明印度希望與中國經濟「脫鉤」或推行「中國+1」戰略行不通。

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林民旺表示，然而，因為印度政府內部仍然缺乏共識，目前還沒有大規模放鬆。面對印度市場，不少中國企業也仍持觀望態度。

中國社科院亞太與全球戰略研究院副研究員劉小雪表示，印度近年來有良好的經濟增速，不斷釋放大規模人口的消費能力，中國企業也希望打開印度市場。貿易、服務業、高科技、電影、旅遊都是未來有潛力的合作領域。（編輯：陳鎧妤/呂佳蓉）1131227