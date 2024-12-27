加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸

中國4海警船侵擾金門水域 海巡惡劣海象中驅離

2024/12/27 18:52（12/27 19:23 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
海洋委員會海巡署金馬澎分署27日下午偵獲4艘中國海警船航入金門水域，立即部署4艘巡防艇監控，透過無線電以中、英文廣播示警，嚴正宣告執法立場。（海洋委員會海巡署金馬澎分署提供）中央社記者吳玟嶸傳真 113年12月27日
海洋委員會海巡署金馬澎分署27日下午偵獲4艘中國海警船航入金門水域，立即部署4艘巡防艇監控，透過無線電以中、英文廣播示警，嚴正宣告執法立場。（海洋委員會海巡署金馬澎分署提供）中央社記者吳玟嶸傳真 113年12月27日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳玟嶸金門27日電）海巡署金馬澎分署今天下午偵獲金門南面海域有4艘中國海警船接近限制水域，在海象極端惡劣下，調度4艘巡防艇蒐證驅離，全程歷時2小時。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

海洋委員會海巡署金馬澎分署表示，金門地區下午海上實測風力7至8級，陣風達10級，海象極端惡劣，海巡署於下午2時許，在金門南面限制水域外偵獲4艘中國海警船可能侵入金門水域騷擾，調度4艘巡防艇部署在限制水域嚴密監控。

海巡署指出，下午3時中國海警船「14604」、「14603」、「14608」、「14609」4船採2艘分組編隊，自金門翟山及料羅南面航入金門水域，海巡署部署4艘巡防艇隨即分組編隊趨前平行對應，同時透過無線電以中、英文廣播示警，嚴正宣告執法立場，並予以蒐證驅離，中國海警船在巡防艇監控下，於下午5時航出，歷時2小時。

海巡署表示，2024年將進入尾聲，但中國仍不放棄以海警進行灰色地帶襲擾，破壞區域和平穩定，海巡署將持續以機動、彈性、靈活、有效的勤務部署積極應處，堅決捍衛國家主權，確保金門海域安全。（編輯：郭諭儒）1131227

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

27
更多編輯台推薦新聞：