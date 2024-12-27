中國4海警船侵擾金門水域 海巡惡劣海象中驅離

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（中央社記者吳玟嶸金門27日電）海巡署金馬澎分署今天下午偵獲金門南面海域有4艘中國海警船接近限制水域，在海象極端惡劣下，調度4艘巡防艇蒐證驅離，全程歷時2小時。

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海洋委員會海巡署金馬澎分署表示，金門地區下午海上實測風力7至8級，陣風達10級，海象極端惡劣，海巡署於下午2時許，在金門南面限制水域外偵獲4艘中國海警船可能侵入金門水域騷擾，調度4艘巡防艇部署在限制水域嚴密監控。

海巡署指出，下午3時中國海警船「14604」、「14603」、「14608」、「14609」4船採2艘分組編隊，自金門翟山及料羅南面航入金門水域，海巡署部署4艘巡防艇隨即分組編隊趨前平行對應，同時透過無線電以中、英文廣播示警，嚴正宣告執法立場，並予以蒐證驅離，中國海警船在巡防艇監控下，於下午5時航出，歷時2小時。

海巡署表示，2024年將進入尾聲，但中國仍不放棄以海警進行灰色地帶襲擾，破壞區域和平穩定，海巡署將持續以機動、彈性、靈活、有效的勤務部署積極應處，堅決捍衛國家主權，確保金門海域安全。（編輯：郭諭儒）1131227