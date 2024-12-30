中國海警2月起連侵金門海域50次 海巡應處灰色襲擾

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（中央社記者張已亷金門縣30日電）海巡署表示，中國海警自2月起已連續50次侵擾金門海域，今天下午2時許再有4艘中國海警船在金門限制水域出現，海巡部署4艘巡防艇對應，中國海警船在下午5時航出，歷時2小時。

海洋委員會海巡署金馬澎分署發布新聞稿指出，下午2時許偵獲4艘中國海警船陸續出現在金門南面限制水域，海巡研判將再侵擾台灣水域，立即部署4艘巡防艇在限制水域線上嚴密監控。

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金馬澎分署表示，中國海警船「14603」、「14604」、「14607」、「14608」4船，在下午2時50分許自金門翟山及料羅南面4個點位航入台灣水域，海巡署部署4艘巡防艇趨前、對應阻止，同時透過無線電以中、英文廣播示警，嚴正警告海警船轉向航離，勿進台灣管轄水域，並全程蒐證併航驅離，中國海警船在巡防艇近迫嚴密監控下，在下午5時航出，歷時2小時。

海巡署表示，中國海警自2月起已連續50次侵擾金門海域，中國持續以海警進行灰色地帶襲擾、破壞區域和平穩定，海巡署將持續堅定執法立場，堅定捍衛國家主權，確保國家海域安全。（編輯：陳仁華）1131230