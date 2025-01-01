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共軍兩棲攻擊艦四川艦 專家：擴張海權企圖

2025/1/1 12:49
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（中央社記者李雅雯台北1日電）共軍自主研製建造076兩棲攻擊艦首艦「中國人民解放軍海軍四川艦」（四川艦）日前下水。專家剖析，共軍軍事技術有所突破，這些裝備反映長期國家戰略走向遠航與擴張海權企圖。

共軍自主研製建造076兩棲攻擊艦首艦下水命名儀式於去年12月27日在上海滬東中華造船廠舉行。據央視報導，四川艦是海軍新一代兩棲攻擊艦，推進海軍轉型建設發展、提升遠海作戰能力，滿載排水量4萬多噸。

四川艦設置雙艦島式上層建築和全縱通飛行甲板，應用電磁彈射和阻攔技術，可搭載固定翼飛機、直升機、兩棲裝備等。四川艦下水後，將按計畫展開設備調試、系泊試驗（指硬體與軟體組裝後系列試驗）、航行試驗等工作。

疑似中國第六代戰鬥機試飛畫面近期被民眾捕捉，地點為中國四川成都上空，引發外界熱烈討論。許多專家一開始對於消息抱持謹慎態度，擔憂恐是假圖炒作案例，隨著社群流傳影像愈來愈多，分析人士傾向判斷中國軍用航空發展有重要突破。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲對中央社表示，近期共軍新裝備陸續曝光讓人印象深刻，不要說由於共軍是敵人，對其掉以輕心或小覷，應給予專業上的敬重；新裝備顯示共軍軍事工業取得突破，尤其是在設計理念、生產能力等。

「不過這種突破我想是工業設計上的，也就是畫虎畫貓難畫虎」，蘇紫雲認為，外型設計可以很先進，不過性能、成效恐得保留看待，這是決定戰場效率關鍵；例如共軍應有能力產出第六代戰鬥機，不過其內搭的發動機壽命與性能推估尚落後美軍10年左右。

蘇紫雲指出，共軍自主研製076兩棲攻擊艦除了有政治宣示意義外，更多的是反映長期國家戰略的轉變，也就是中國亟欲走向遠航、擴張海權，為的是捍衛海上航路生命線，也就是兩洋三海戰略（印度洋、太平洋、東海、台海、南海）。

蘇紫雲強調，這些武器裝備肯定不是針對台灣來的，更多的是反映其長期國家戰略的轉變；對應共軍威脅，台灣不用夜郎自大也不用妄自菲薄，不同於烏克蘭或以色列，台灣地緣位置易守難攻，善用地形優勢與國防資源，將可以有效地反制。

淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑對中央社剖析，四川艦是兩棲攻擊艦，水平甲板可以執行立體的攻擊；電磁彈射和阻攔技術將可搭載攻擊型無人機，使四川艦具備基本攻擊能力，不僅是運送功能而已。

林穎佑認為，四川艦代表的是共軍未來在登陸作戰上不會是傳統「從岸到海」模式， 而是立體的登陸，共軍無人機戰術強調「偵查、打擊一體化」，可引導火炮部隊進行精準打擊，也有機會做基本打擊工作，這意味著共軍可以做立體式突擊的能力。

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「第六代戰機實驗上面當然沒有問題，不過是不是可以實際應用在作戰上面，我覺得這一點還是要再去觀察的」，林穎佑觀察，共軍第六代戰機研發或許在性能部分有些突破與應用，不過實際作戰又是另一回事，終究要回到體系作戰。

林穎佑總結，疑似第六代戰機訊息曝光，代表的是共軍軍事技術的進步，這樣的訊息不僅僅是對外，很大一部分也是為了對內宣傳，「講白一點就是（讓民眾知道）這些經費投入是有成果的，我覺得這一點的意義遠大於對外的傳播意義」。（編輯：呂佳蓉）1140101

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