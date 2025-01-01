共軍四川艦第六代戰機連曝光 專家：對內宣傳多

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（中央社記者李雅雯台北1日電）共軍四川艦下水、疑似第六代戰鬥機等訊息接連對外發布或被揭露，專家認為，穩定內部輿情軍心士氣、洗刷軍工系統貪腐負評、公布軍事科研成果等對內宣傳用意多。

淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑對中央社剖析，共軍對外發布新武器等訊息是有計畫性的，四川艦下水或疑似第六代戰鬥機曝光應為其時程規劃事項，「這與美國候任總統川普（Donald Trump）即將就職不一定有關係」。

林穎佑認為，共軍發布訊息彰顯軍事技術進步，這樣的訊息很大部分是對內宣傳，代表的是研發工作有成果、投入大量經費有效果，這份對內意義遠大於對外傳播意義；對於台灣來說，這些軍事消息的意義則在於「如何做好防範與應對」。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲認為，共軍武器消息接連曝光可從對內、對外等2個角度觀察。他對中央社說，不排除是中共領導人習近平試圖透過共軍新武器的發布穩定內部輿情軍心士氣，尤其是先前發生數起軍工體系貪腐案例。

蘇紫雲表示，中共軍文關係近來有些微妙狀況。解放軍報去年12月發布「自覺做堅持民主集中制的表率」系列文章，部分解讀其在挑戰習近平個人權威，加上習近平重用的中央軍委委員苗華涉及嚴重違紀被停職調查，可看出中共軍文關係存在矛盾、不穩。

蘇紫雲認為，四川艦下水、疑似第六代戰鬥機曝光等訊息接連對外發布或被揭露，推估這與試圖穩定內部輿情軍心士氣、洗刷軍工系統貪腐負評等對內宣傳意圖有關，為的是展現習近平的領導能力，這樣的意圖高於對川普的示威。

蘇紫雲提到，共軍武器消息接連曝光的時間點確實「很妙」，剛好是在美國總統就職典禮前，或許也有威嚇美國的用意，不過這很可能導致反效果，恐使川普政府愈加強化對於中共軍事發展的圍堵。

共軍自主研製建造076兩棲攻擊艦首艦四川艦，下水命名儀式於去年12月27日在上海滬東中華造船廠舉行。據央視報導，四川艦是海軍新一代兩棲攻擊艦，推進海軍轉型建設發展、提升遠海作戰能力，滿載排水量4萬多噸。

疑似中國第六代戰鬥機試飛畫面去年12月被民眾捕捉，地點為中國四川成都上空，外界熱烈討論。許多專家一開始對於消息抱持謹慎態度，擔憂恐是假圖炒作，隨著社群流傳影像愈來愈多，分析人士傾向判斷中國軍用航空發展有重要突破。（編輯：陳鎧妤）1140101