暫停海峽導報來台駐點 陸委會：絕不容忍統戰

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（中央社記者李雅雯台北2日電）陸委會今天宣布，暫停批准大陸媒體海峽導報與其所屬福建日報報業集團來台駐點，國台辦回應，莫須有說辭汙衊陸媒駐點記者；陸委會晚間重申，對於統戰工作絕不容忍。

大陸委員會今天晚間透過書面重申，「我們歡迎大陸媒體來台採訪，但對從事統戰工作的，絕不容忍」。

陸委會副主委兼發言人梁文傑今天下午於例行記者會表示，經過評估，陸媒海峽導報具有明顯從事對台統戰工作性質，未來將暫停批准海峽導報與其所屬福建日報報業集團來台駐點。

梁文傑指出，目前海峽導報有1名記者在台駐點，駐點時間至1月23日，不會要求提早離境，未來將暫停批准其新的輪替記者來台駐點。

中國大陸國務院台灣事務辦公室回應，這是以莫須有說辭汙衊陸媒駐點記者正當採訪報導行為，暫停相關媒體赴台駐點，這是在兩岸新聞交流上公然開倒車、這是對兩岸交流合作的蓄意破壞。

目前駐台陸媒共計8家、12人，包括人民日報、新華社、中央電視台、中央人民廣播電台、中新社、廈門衛視、海峽導報、湖南廣電。（編輯：陳彥鈞）1140103