中國刺激內需 國家發改委：將補貼購買手機平板

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北3日電）中國國家發改委副秘書長袁達今天表示，會擴大範圍實施「兩新」政策，實施對手機等數位產品購新補貼，消費者購買手機、平板與智慧手錶手環等三類數位產品給予補貼。

中國國務院新聞辦今天舉行「中國經濟高質量發展成效」系列記者會，國家發展改革委有關負責人做出上述政策宣示，並表示2025年要加力擴大實施「兩新」（設備更新與以舊換新）政策，更大力度支持「兩重」（國家重大戰略實施與重點領域安全能力建設）項目。

袁達表示，今年將大幅增加超長期特別國債資金規模，加力擴圍實施「兩新」工作。一是擴大範圍，將設備更新支持範圍擴大至電子訊息、安全生產、設施農業等領域。實施手機等數位產品購新補貼，對個人消費者購買手機、平板、智慧手錶手環等3類數位產品給予補貼。

袁達說，二是提升標準，進一步提高新能源城市公共汽車及動力電池更新、農機報廢更新補貼標準。加大家用消費品換新的支持力度。

袁達又指，三是完善機制，進一步簡化設備更新審批流程，提高經營主體設備更新的便利度。優化消費品以舊換新的資金分配，向去年工作成效較好的地區流動；降低企業墊資和經營壓力，簡化補貼流程，及時高效兌現補貼資金；規範市場秩序，加強項目資金監管等，持續提高政策效果。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

他說，中國將儘快公布今年加力擴圍實施「兩新」政策的具體方案，指導各地及時做好相關支持政策跨年度順暢銜接和平穩有序過渡，力爭取得更大實效。

在「兩重」項目上，袁達表示，要將水利支持範圍拓展至全國大中型灌區、大中型引調水工程；將重點都市圈城際鐵路建設等項目納入支持範圍；在全國範圍全面實施有效降低全社會物流成本行動。（編輯：呂佳蓉/吳柏緯）1140103