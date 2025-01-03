研究：川普若徵60%關稅 中國出口及GDP將同遭重創

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（中央社記者邱國強北京3日電）日本經濟研究中心估算，川普回任美國總統若對中國商品加徵10%關稅，中國的對外出口額將下滑2.3%；若徵收60%，出口額則將大減近14%，且在一定情況下，中國今年的GDP成長率將從去年的4.7%降到3.4%，2035年更將降至1.8%。

日經中文網報導，川普（Donald Trump）將於1月20日二度就任美國總統，全球都在防備「川普關稅」，這包括中國、歐盟、墨西哥乃至日本。特別是他在競選期間曾公開揚言，將對中國商品徵收60%的關稅，去年11月又以芬太尼防治不力為由，揚言對來自中國幾乎所有進口商品加徵10%的關稅。

報導指出，川普的發言存在不確定性，稅率也尚有變數，但很多觀點認為，川普將採取行動提高關稅。若果真提高關稅，對中國經濟的衝擊很大。

日本經濟研究中心推算，如果美國對中國徵收60%的關稅，中國的出口額將大減近14%；而同一情況，若美國對他國也加徵10%關稅、且對方不採取報復措施下，中國今年的國內生產毛額（GDP）成長率，將從2024年的4.7%降到3.4%。到2035年更將降至1.8%；這將導致服裝、鞋類及玩具等中國對美出口大宗的數量大幅減少。

另一方面，如果美國對中國加徵10%的關稅，中國的出口額將減少2.3%。

報導指出，中國目前尚未提出反制措施，但並非對報復保持謹慎。中國商務部曾回應，中方「反對單邊加徵關稅措施的立場是一貫的」。

在2018至2019年的美中貿易戰中，中方的第1輪報復性關稅對象是大豆等美國農產品，目的是在打擊川普主要支持者之一的農戶。而近年來，中國正在推動進口來源分散化，減少從美國進口大豆，轉而增加從南美洲採購。

報導認為，川普這次對中國加徵關稅若再次發展成貿易摩擦，美國農產品有可能成為報復目標。

美國商務部統計顯示，2023年美國的貿易逆差額，較川普第1個任期前的2016年上升了44%。同一期間，美國對中國的貿易逆差則減少了20%，但中國仍是美國最大的貿易逆差國。（編輯：吳柏緯）1140103