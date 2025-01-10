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中國演員赴泰被綁架事件延燒 陳奕迅曼谷演唱會取消

2025/1/10 20:06（1/10 20:24 更新）
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圖為陳奕迅2023年在台北小巨蛋舉辦Fear and Dreams演唱會。（中央社檔案照片）
圖為陳奕迅2023年在台北小巨蛋舉辦Fear and Dreams演唱會。（中央社檔案照片）
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（中央社台北10日電）中國演員王星赴泰國被綁架事件越演越烈，陳奕迅世界巡迴演唱會主辦單位今天宣布，「考慮到近期中國公民以及來自各地歌迷朋友前往泰國的安全問題」，決定取消原定2月22日在曼谷舉行的演唱會，並全額退票。

王星赴泰被綁事件傳出後，中國出現泰國旅遊退票潮。社群訊息顯示，陳奕迅泰國站門票原本早已賣光，但遭到大批中國歌迷以安全為由要求退票，售票平台拒絕後，網路出現大量負面攻擊；許多歌迷低價拋售門票，也乏人問津。

上海聖峰文化演藝公司官方微博10日公告，自從陳奕迅FEAR and DREAMS世界巡迴演唱會舉辦曼谷站的消息公布以來，感受到了來自海內外歌迷朋友們的巨大熱情，於2024年12月，曼谷站門票全面售罄。

公告說，然而，對於陳奕迅以及主辦方而言，「觀眾朋友們的安全至上，是我們最為關切的」。考慮到近期中國公民以及來自各地歌迷朋友前往泰國的安全問題，經與陳奕迅、經紀人團隊及曼谷相關執行公司等討論，決定原定2月22日曼谷站將取消舉行。

公告表示，對於已從官方售票平台購票的觀眾朋友們，官方售票平台將會全額退票。公告發布後，10個工作日內完成退款。

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公告最後強調，對於網路媒體上出現的誹謗藝人或主辦方、侵犯名譽權的不實消息或言論，保留追究法律責任的權利，已取得相關授權並已委託律師處理。

王星原本在中國名不見經傳，他遭詐騙收到拍戲邀約，3日抵達泰國後，被綁架至緬甸的電信詐騙園區。事件震驚中國大陸社會，中泰政府介入，王星7日獲救返回泰國。中國社群隨即出現抵制赴泰旅遊的聲浪，陳奕迅曼谷演唱會也遭波及。（編輯：楊昇儒/張淑伶）1140110

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