中國商務部2025年重點：提振消費、全力以赴穩外貿

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（中央社台北12日電）中國今年面臨嚴峻的經濟形勢以及美國當選總統川普可能祭出高關稅。中國商務部召開的全國商務工作會議強調，要做好重點做好推進提振消費專項行動以及「全力以赴穩外貿」等8個方面工作。

根據中國商務部網站，全國商務工作會議11至12日在北京召開，總結2024年商務工作，研究部署2025年工作任務，商務部黨組書記、部長王文濤作工作報告，商務部黨組副書記、國際貿易談判代表兼副部長王受文主持會議。

會議指出，2025年是「十四五」（指2021到2025年）規劃收官之年，要立足商務工作「三個重要」定位，大力提振消費，千方百計穩外貿穩外資，深化產供鏈國際合作，防範化解風險和外部衝擊等，高品質完成「十四五」規劃目標任務，為實現「十五五」良好開局打牢基礎。

會議強調，2025年全國商務系統要重點做好8個方面工作：一是推進提振消費專項行動，加力擴圍實施消費品以舊換新。二是全力以赴穩外貿，推動貿易高品質發展，加快培育外貿新動能，多措並舉支持企業開拓多元化國際市場等。

三是促進吸引外資「穩存量擴增量」，營造一流營商環境。四是主動對接國際高標準經貿規則，高水平建設開放平台。推動自貿試驗區提質增效和擴大改革任務授權，推動展會質效提升。五是推動產業鏈供應鏈國際合作，提升對外投資合作品質水準。

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六是加強務實經貿合作。七是積極參與全球經濟治理，加強多雙邊區域經貿合作。八是防範化解重大風險，堅決維護國家安全。

中國內需不振、房地產市場低迷，出口又面臨全球產業鏈轉移的壓力，財經部門皆強調。中國財政部10已經表示，今年財政政策會「非常積極」，商務部也多次強調穩外貿和外資的重要。（編輯：張淑伶）1140112