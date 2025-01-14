中國漁船魚汛期越界烈嶼岸際作業 金門海巡加強防堵

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（中央社記者吳玟嶸金門14日電）海巡署表示，13日晚間有中國漁船在金門烈嶼南山頭海域岸際作業，經巡防艇驅離即朝漳州方向逃逸；海巡署表示，將在金門烏沙角等水域加派近岸多功能艇，配合大艇實施防堵取締。

海洋委員會海巡署金馬澎分署透過新聞稿表示，近日金門海象趨緩，又逢烈嶼周邊海域午魚、黃魚等高經濟價值魚類汛期，中國漁船越界有增加趨勢，海巡隊全天候派駐2艘巡防艇在烈嶼南岸及北岸進行防堵。

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海巡署表示，13日入夜後仍有2艘中國快艇突破巡防艇防線進到烈嶼南山頭海域岸際作業，海巡隊立即加派CP－1031艇配合線上10073艇進行驅離，中國快艇見巡防艇馳至，旋即往漳州方向逃逸。

海巡署表示，已掌握海域情勢變化，將強化勤務部署，在黃魚等高經濟價值魚類汛期，於金門烏沙角、鳳嘴南方及檳榔嶼水域，加派近岸多功能艇配合大艇實施防堵取締。（編輯：陳仁華）1140114