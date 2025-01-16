中國青年失業問題難解 官方要求大學配合促就業

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（中央社台北16日電）中國經濟不振，青年高失業率問題難解，近期中國教育部宣布舉行「寒假促就業暖心行動」，要求各大學落實畢業生就業指導，並透過重點活動促進就業。

根據中國國家統計局官網資料，去年8月至11月間，16至24歲的青年失業率分別為18.8%、17.6%、17.1%、16.1%，去年12月的數據將會在近期公布。然而面對經濟不振、大學畢業生人數眾多等情形，青年失業問題仍是北京面對的難題。

綜合第一財經、澎湃新聞，中國教育部近日發布「教育部關於做好2025屆全國普通高校（大學院校）畢業生就業創業工作的通知」，要求各大學院校貫徹中央決策，全力促進畢業生充分就業。同時，將舉行「寒假促就業暖心行動」。

報導指出，中國教育部計劃舉行12場針對重點地區、重點行業、重點領域的線上專場招聘活動。各地大學和行業就業創業指導委員會要積極鼓勵用人單位和大學畢業生參加，開拓職缺資源同時，及時瞭解掌握畢業生求職進展和就業意願，主動為畢業生發送就業資訊。

各地大學必須充分利用教育部的相關資源為畢業生提供就業問題諮詢、就業手續辦理等服務，同時充分發揮學校「一站式」服務功能，為寒假留校的學生提供多樣化的就業指導服務。結合畢業生求職就業需求，落實就業觀念引導和心理輔導。

報導提及，教育部要求各地學校重點協助脫貧家庭、低保家庭、零就業家庭等困難家庭的畢業生積極參加線上線下的就業培訓。

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這份通知中也強調，各地大學要結合實際情況，精心策劃部署，工作方案細緻化，「堅持寒假就業服務不斷線，確保暖心行動取得實效」。

據公開資訊，中國16至24歲失業率曾在2023年4月到6月連續突破20%，並在6月達到21.3%的最高水準。隨後官方宣布自當年8月起暫停發布分年齡段的城鎮調查失業率並調整統計方式，去年1月恢復公布分年齡段的失業率後，至今青年失業率未高出20%。（編輯：吳柏緯/謝怡璇）1140116