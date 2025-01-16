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美PVH集團抵制新疆棉 中國：初查存在不當行為

2025/1/16 17:51
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（中央社台北16日電）美國時裝巨頭PVH集團因為抵制使用新疆棉，去年9月遭中國啟動「不可靠實體清單」調查。中國商務部發言人今天說，初步查明，PVH集團存在不當涉疆行為。

PVH集團旗下擁有Calvin Klein、Tommy Hilfiger等知名暢銷品牌。若被中國列入「不可靠實體清單」，將被禁止從事與中國有關的進出口活動。

2024年9月24日，中國商務部宣布，對美國PVH集團啟動「不可靠實體清單」調查，要求該集團限期說明3年內是否存在對涉及新疆產品採取歧視性措施，理由是該集團抵制新疆棉，嚴重損害中國企業權益，危害中國主權、安全與發展。

選在川普即將重返白宮之前，中國商務部官網16日下午發布發言人就不可靠實體清單有關措施答記者問的新聞稿。

中國商務部發言人說，不可靠實體清單工作機制正在依法有序推進針對美國PVH集團的調查工作。立案以來，多次聽取了PVH集團陳述、申辯，審查了PVH集團提交的書面資料。「初步查明，PVH集團存在不當涉疆行為。」

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中國商務部發言人宣稱，機制辦公室計劃於近期再次約談PVH集團。最終調查結果將依法向社會公眾公開。

中國商務部發言人並稱，「中方一貫審慎處理不可靠實體清單問題，僅依法針對極少數危害我國家安全的外國實體，誠信守法的外國實體完全無需擔心」。中國政府一如既往地歡迎世界各國企業來中國投資興業，並致力於為守法合規的外資企業在中國經營提供穩定、公平和可預期的營商環境。（編輯：楊昇儒/吳柏緯）1140116

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