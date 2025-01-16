兩岸大學生新聞營 陸委會：歡迎健康有序交流

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（中央社記者李雅雯台北16日電）第31屆海峽兩岸大學生新聞營在台灣舉辦，陸委會今天表示，歡迎兩岸文教交流，來台參加新聞營的陸生沒有受訪也沒有挑動社會情緒言論，這才是健康有序交流。

大陸委員會（陸委會）16日下午召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持，他於會上做出上述表示。

梁文傑表示，對於兩岸文教交流、學生交流向來抱持歡迎立場，這次來台參加新聞營的陸生在台10天，沒有在新聞媒體上看到他們受訪或是發表挑動社會情緒言論，「這樣的團、這樣的交流，我們很歡迎，這才是健康有序交流」。

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對於陸籍人士透過專案申請來台的評估要件，梁文傑指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間是以「必要性、急迫性及不可替代性」做為各個目的事業主管機關的評估要件；去年12月3日已經函請各機關改以「專業性、關聯性、必要性」做為評估要件。

第31屆海峽兩岸大學生新聞營於6至15日在台灣舉辦，計有陸生47人、大陸老師5人與其他人員來台參與，中國大陸記協台港澳工作部主任沈毅兵也隨團來台，加上台灣學生與其他工作人員，與會新聞營人數共計93人。（編輯：楊昇儒）1140116